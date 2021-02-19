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宏泰人壽推終身醫療 髖關節、水晶體有補助

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
宏泰人壽推終身醫療險，以所繳保費計算身故理賠金，保戶每一分錢都充分利用。宏泰人壽/提供
宏泰人壽推終身醫療險，以所繳保費計算身故理賠金，保戶每一分錢都充分利用。宏泰人壽/提供

宏泰人壽表示，推出擁有三項特點的金健康醫療終身保險，醫療靠自己準備、未住院健康鼓勵金、身後遺愛子女，讓民眾及早為老後做好準備。

金健康醫療終身保險擁有多項特點，是主管機關提倡推廣的保障型及高齡化保險類型商品。

宏泰人壽表示，現階段由於社會觀念的改變，多數銀髮族並不期待子女支付老後的醫療安養費用，但卻願意在自己離開後遺愛子女、讓子女的生活過得更好。

在這群銀髮族的期待中首先包含了終身壽險的功能，能在身故之後可以有一筆錢留給後代。同時，在每年發生醫療事故時可以申請醫療給付，因應萬一有醫療所需的開銷。

若身體健康情況良好，沒有申請醫療給付，就會轉為未住院健康鼓勵金發放，發放金額是所繳保費的1.35%；這些特質符合遺愛、醫療、健康鼓勵等特點。

從銀髮族的保障需求來講，不僅規劃高額保障，也鼓勵對自身健康管理良好的人。保單的1.35%健康鼓勵金可以當作健檢費用，對國民健康和社會安定也有相當的影響效益。

金健康醫療終身保險除有住院日額保險金外，針對中老年人好發的醫療處置亦有額外給付，包含髖關節、膝關節、水晶體的醫材購置補助保險金及重大器官移植保險金。

其不用受限於實支實付醫療險最多買三張的限制，有利搭配使用；身故理賠金以所繳保費計算，保戶所繳的保費，每一分錢都可以完全利用。

金健康醫療終身保險不只適合中老年人，也適合年輕人。

中老年人可購買平均日額5,000元，以備醫療不時之需；年輕人可在早期做好規畫，先買入門款日額500元，以後隨收入增加，再做契約變更，升等(加保)保費。

年輕人積蓄少負擔高，如果能先擁有一張金健康醫療終身保險，搭配其他保險合併使用，可以增加醫療保障，較不擔心因為疾病或意外而經濟壓力過大。

宏泰人壽表示，金健康醫療終身保險是一項可以同時執行財務計畫、管理健康醫療、滿足保障需求的保險商品，投保時可選擇保額，所繳保費也含壽險保障，特色是還有未住院健康鼓勵保險金，讓民眾一次到位，滿足自身在保障、健康、醫療等多方面的需求。

保險金 宏泰人壽 保費

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