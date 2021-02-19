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扮學霸騙念台大 父母被瞞10多年心寒告兒子詐欺

台指期夜盤盤中跌逾百點 低點觸及16,233點

經濟日報 / 記者黃力／即時報導

台指期夜盤震盪走低，隨美股表現疲弱，台指期也跌逾百點，低點觸及16,233點，法人表示，台股今日漲多賣盤出籠整理，但在目前熱錢持續湧入台幣走升下，短線台股仍屬震盪偏多格局。

外資現貨賣超32億，期貨淨空單增加至23,149口。自營商選擇權淨部位，並無明顯多空方向，期貨仍屬大量淨多單布局。近月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權 OI 大於買權 OI 之差距為二萬三千餘口，買權賣權 OI 增量相當。週選方面，買權賣權 OI 增量相去不遠，目前選擇權多空皆無明顯表態。

法人指出，外資期現貨同步作空，自營商選擇權中性格局，月、週選中性態勢，整體籌碼面中性格局。技術面台股目前仍屬多方量價結構，短線在各均線 1/21 高點由壓力轉作支撐下，台股續以震盪偏多看待。

台股 選擇權 台指期

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