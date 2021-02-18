創櫃金融科技公司高曼計量成立高曼投顧 專攻另類投資

台灣首家登錄創櫃板的金融科技新創高曼計量（7573）取得核准，正式成立高曼投顧，目標結合全方位研究與金融科技技術，解決另類投資困難並降低大眾投資者的進入門檻，期能成為台灣另類資產的投資平台。

高曼投顧指出，全球局勢動盪伴隨新冠疫情陰霾不減，市場投資者面臨多重變動因素的局勢，另類投資異軍突起，由於並非在公開平台交易，且與傳統資產（股、債及現金等）的關聯性低，因此較不受利率與通貨膨脹影響。

高曼投顧表示，在歐美，以另類投資作為資產配置的投資工具已是市場趨勢，包括私募基金投資。世界經濟論壇最新「2020年另類投資展望」報告指出，超高淨資產客群的資產分配在力求多元化下，另類投資比例將達15%。但投信投顧公會統計，到2019年底，台灣的私募基金資產僅新台幣400億元，僅占台灣投信業管理資產總規模的0.5%。

私募市場成長潛力巨大，但高曼投顧指出，礙於過往金融環境局限，從事私募發行及受託銷售的金融機構並不多見，導致國外許多優秀的另類投資標的無法進入台灣。投資人面臨另類投資標的選擇稀少、另類投資與國外市場資訊不對等的狀況，加上投資門檻高，使有興趣的台灣投資人難以進入另類投資市場。

高曼計量創辦人暨董事長林敬倫表示，在台灣取得投顧執照，是高曼集團在台深耕發展的重要里程碑。高曼投顧有別於競爭者的特色在於團隊的專業性與創新性，團隊歷練豐富，深知台灣投資者對另類投資於資產配置的需求。

林敬倫說，高曼計量有強大技術支援，專精於量化投資實務的研究，從世界尖端的學術研究中找出高品質且穩健的分析模型，並透過高曼投顧研究部結合大數據技術與獨家分析技術，動態式調配投資組合，進行全方位的選股及避險動作，創建出長期穩健且風險耐受的投資組合，讓投資者可以更輕鬆地利用另類投資進行資產配置。

林敬倫表示，疫情導致美國金融市場大幅波動。在此動盪局勢下，高曼實際於美國證券市場採用「多元資產量化投資」與「極端風險趨避」的投資模組，確實達到良好的風險控管與穩健的績效。