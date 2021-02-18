人生50回歸家庭 元大投信總座黃昭棠轉個方向走下半場

元大金控18日發布重訊公告元大投信總經理黃昭棠請辭，預計23日舉行董事會後生效。黃昭棠是出於個人生涯規劃而請辭，新任人選仍在規劃中，未到公布時機。

黃昭棠是在17日開春上班的第一天即向元大金控提出辭呈，不僅震驚了元大金控，也震驚投信業界。

黃昭棠18日接受訪問時指出，這是出於個人的生涯規劃，主要是身體及家庭因素。他從學校一畢業就踏入職場，一直都忙著工作，今年剛好50 歲，在長期的高壓工作之後，造成他必須由藥物控制高血壓，因此除了身體要好好調養一下，也要好好重新思考人生下半場的規劃。如果一直工作，很難抽離出來。

尤其是黃昭棠的兒子今年考大學，因為今年是大學考招舊制最後一屆，但剛考完的學測題目出奇的難，更是讓他萌生停下工作陪伴兒子一起面對接下來的面試或指考路程的念頭。黃昭棠說，短期內，他沒有其他的職場規劃，只打算先好好陪家人。

61年次的黃昭棠在2006年由寶來證券轉任寶來投信，2012年隨寶來被元大併購後轉入元大投信。他在投信業年資15年，恭逢投信業由極盛至衰、再由ETF起航另闢盛況，打造ETF從冷窖商品成為投資顯學。

黃昭棠說，這是他最引以為傲的工作歷程，可以看著ETF只從行銷角度到走上如何挑選、銜接退休的投資解決方案，尤其是請辭消息一傳出後朋友們的關心電話接不完，更讓他覺得相當開心。

至於選擇開年第一天即請辭，主要考量是不影響年度的業務與產品排程， 目前是處理交接工作。黃昭棠說，元大投信的團隊運作很完整，已打下良好的基礎，可以做好傳承的工作。

黃昭棠辭職的決定是在過年期間向元大投信董事長劉宗聖報告，劉宗聖聽了之後只問他：想清楚了嗎？決策下去之後不見得人生下個階段可以延續，但他想，若說的是「延續」，這就是指人生只有一條路的意思，但以前如果走的是「高速公路」，現在是轉換去坐坐高鐵、騎騎腳踏車、或步行，轉個方向，有不一樣的視野。

劉宗聖則肯定黃昭棠這些年的「戰功彪炳」，他說，新任總經理人選仍在規劃安排中，但仍未到公布時機。