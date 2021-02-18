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台股上衝一萬六 金管會主委給投資人三提醒

股匯超「牛」 新台幣盤中、收盤同創逾23年半新高

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

資金行情發酵，激勵台北股匯屢創新高。熱錢今（18）日強勁匯入，估計達8億美元，新台幣匯率盤中激升4.78角、最高升抵27.902元，收盤在中央銀行調節下升值5分，收28.33元，盤中與收盤價雙雙創下逾23年半新高，總成交量也擴增至17.185億美元。

央行統計顯示，今年以來，美元指數上漲1.04%，非美貨幣多數走貶，僅人民幣、新台幣對美元升值。其中，人民幣升值1.13%，蟬聯最強亞幣寶座，新台幣升值0.63%。

另外，日圓今年重挫2.55%，歐元貶值2.02%，主要貿易對手韓元與星元，累計貶值1.92%與0.56%。

台股今日盤中再創新高紀錄，收盤也站穩萬六大關，新台幣匯率盤中跟著締造新猷、創逾23年半最高。

「外資早上匯入很多，一部分是和台股有關，但有一些可能是想要股匯兩頭賺的，雜七雜八的錢都在匯入」，匯銀主管說。

近期美債殖利率上漲、美元略為轉強，但新台幣匯率走勢持堅，外匯交易員認為，美元走強雖然會吸引一些美元買盤進駐，但台股基本面佳成為吸金利器，新台幣匯率仍維持強勢格局。

資深匯銀主管說，如果熱錢流入、台股續創新高，不排除新台幣匯率盤中高點可能向上挑戰27.8元。

新台幣 台股

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