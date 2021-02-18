10年債利率彈升！今年債券投資策略 券商提出5字建議

美債利率上漲，帶動台債利率谷底翻揚。中央銀行今（18）日受財政部委託標售10年期公債300億元，得標利率落於0.374%，創下逾半年新高，並較去年底的同年期公債上漲7.8個基本點（1個基本點等於0.01百分點）。由於國際債市走空，資深券商主管建議，今年台債投資，應「捨長取短」。

央行統計顯示，銀行奪下73.5%的籌碼，得標金額高達221億元，扮演撐盤主力；證券業抱回22%，得標66億元；票券業拿下2.83%、金額8.49億元；保險業只買回1.67%，約5.01億元的籌碼。

資深債券商主管指出，今年開年之後國際債市氣氛轉空，美債殖利率大幅彈升，市場原先預期，這期10年債標售利率可能高達0.4%，不過今日開標後，因銀行買盤大力補券，得標利率只彈升至0.374%，優於市場預期。

「10年債投標倍數達2.51倍算是很高，代表買盤還是滿積極的，銀行業也搶下逾七成的籌碼，但是壽險胃口明顯不佳，很可能是著眼美債殖利率彈升，對利率偏低的台債興趣轉淡」，券商主管說。

資深債券商主管表示，受到美債殖利率彈升影響，壽險業海外投資蠢蠢欲動，很可能會導致國內長券乏人問津，「銀行買債，通常會鎖定10年以內的券種，這代表10年期以下的公債利率還算穩定，但10年期以上的20年、30年券缺買盤，殖利率彈升的幅度可能會不小。」因此，台債殖利率曲線趨陡，將成債市第1季的最新趨勢。

央行將於下周一（22日）標售30年公債，金額350億元，債券交易員說，市場緊盯這次30年券標售結果，若壽險不買單，殖利率有可能飆高至0.7%以上。

券商主管說，「除壽險可能捨台債、轉投美債懷抱外，今年因為紓困預算，財政部加發長券籌碼，籌碼因素也會使債市氣氛偏空，另外，美債殖利率持續上漲，將會導致長券不受投資盤青睞。」