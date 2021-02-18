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年後突請辭！ 元大投信總經理黃昭棠發聲了「想好好陪家人」

經濟日報 / 記者張瀞文／台北即時報導
元大金控18日發布重訊指出，元大投信總經理黃昭棠請辭，預計23日生效。圖／聯合報系資料照
元大金控18日發布重訊指出，元大投信總經理黃昭棠請辭，預計23日生效。圖／聯合報系資料照

元大金控18日發布重訊指出，元大投信總經理黃昭棠請辭，預計23日生效。據了解，黃昭棠是出於個人生涯規劃而請辭，新任人選仍在規劃中，仍未到公布時機。

黃昭棠18日接受訪問指出，這是出於個人的生涯規劃，主要是身體及家庭因素。他從學校一畢業就踏入職場，一直都忙著工作，今年剛好50 歲，在長期的高壓工作之後，除了身體要好好調養一下，也要好好重新思考人生下半場的規劃。如果一直工作，很難抽離出來。

黃昭棠說，短期內，他還沒有其他的職場規劃。他打算先好好陪家人。他兒子今年考大學，由於是舊制的最後一屆，壓力增大。在兒子人生的重要階段，黃昭棠希望能好好陪伴及鼓勵他。

黃昭棠於年後請辭，目前仍處理交接工作。他說，元大投信的團隊運作很完整，已打下良好的基礎，可以做好傳承的工作。

元大投信董事長劉宗聖則肯定黃昭棠這些年的「戰功彪炳」。他說，新任總經理人選仍在規劃安排中，但仍未到公布時機。

元大投信 生涯規劃 職場

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元大投信總經理黃昭棠請辭 23日起生效

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