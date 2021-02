LINE Bank揪團功能偷跑後年前領到照 黃天牧給三大建議

台灣三家純網路銀行有望在今年全面開業。金管會主委黃天牧今(18)日指出,也許今年會有第三家純網銀(將來銀行),但他已經對純網銀業者給出三大建議,針對連線銀行(LINE Bank)先前揪團業務偷跑適件,「希望要建立法令遵循生態圈,合作夥伴要了解銀行為金融高度監理」,否則「將影響到純網銀形象」。

金管會並透露,連線銀行(LINE Bank)品牌宣言是「Banking in your hand」,黃天牧說,也要「Trust in your heart」,也就是「先有信任在心中,然後才有銀行服務在手中」。

他說,英國歌星 Sonna Rele 為 2015 年迪士尼電影《灰姑娘》(Cinderella)演唱的主題曲《堅強》 (Strong)中也有這句話,歌詞是「Trust in your heart. And your sun shines forever and ever.」,我想藉此祝福連線銀行,把銀行業務放在客戶手中,讓信任在客戶心中。

黃天牧說,這個建議不光是針對連線銀行,也希望其他兩家純網銀業也要做到,因為純網銀異業結盟適長期策略,不光要創造「業務生態圈」,還要創造「法遵生態圈」,

黃天牧今日透露,過年前取得營業執照的台灣第二家純網銀連線銀行(LINE Bank),金管會已經在過年前透過視訊方式,與該銀行董事長黃仁埈業務座談。

過去黃天牧給第一家純網銀樂天銀行「行穩致遠」、「不要價格競爭」意見後,當天也在年前也給出三大建議。

第一,建立合作夥伴對法令遵循的共識。

黃天牧指出,魔鬼藏在細節裏,連線銀行營業執照核發時程,受到揪團事件影響,應該是連線銀行始料未及的。

他指出,異業結盟、生態圈建立及場景金融,是純網路銀行經營策略的重要基礎,這些有助於拓展客群及增 加客戶黏著度,然而,隨著合作介面(interface)擴大,合作對象彼此之間關係更加緊密,行為上的依附與連結程度更深,牽一髮而動全身,整個生態圈在形象上及營運上都不容易切割。

黃天牧說,必須讓生態圈或異業結盟的夥伴們清楚瞭解,純網路銀行是受高度監理的金融特許事業,有較高的法令遵循與內部 控制要求,合作夥伴們的疏失不當,可能會影響主管機關、客戶或社會大眾對純網路銀行的形象與信任。

他強調,這些觀念或默契 必須形諸於非常穩固的基礎,不論是法規面或非法規面,在異業結盟的發展策略上,才能確保純網路銀行經營合法合規。換 言之,生態圈不應只是業務的生態圈,同時也須是法遵的生態圈,以共同的形象及法遵要求為前提;如何讓合作夥伴們建立共識,是所有純網路銀行必須面對的課題。

第二、強化信譽風險及流動性風險的偵測。

因應近期美國遊戲驛站(Gamestop)事件受到廣泛關注與討論,黃天牧說,可看出社群媒體的力量是不容小覷的,水能載舟,亦能覆舟,純網路銀行在善用網路或社群媒體行銷的同時,如何就負面或不實訊息等情境建立偵測預警機制,並及時因應處理,以化解信譽或流 動性危機,是平時就必須做好準備的。

因此,黃天牧說,金管會於審查純網路銀行設立申請時,特別重視信譽風險及流動性風險。

此外,面對不同客群,對金融服務的期待亦有差異,例如 Z 世代對社 會正義的看法,會更重視公平待客的問題,古人說「釣者負魚, 獵者負獸」,不是魚貪吃才會上鉤,也不是獸愚笨才會落入陷 阱,而是釣魚者與狩獵者握有捕獵的資源。銀行是經濟上的強 勢者,須以謙虛誠懇的態度公平對待客戶,這是由根本上降低 信譽風險與流動性風險的方法。

第三、管理跨域業務可能衍生的風險。

黃天牧說,以往銀行監理聚焦於信用、市場及流動性風險,惟隨著銀行業務連結介面擴大,風險可能來自周邊業務,例如近年受關注之委外(outsourcing)議題,銀行將 作業或服務委託給他人,對客戶之責任仍由銀行承擔,銀行如何有效監督受委託機構。

此外,金融與非金融市場間的參與者 如何互動、如何強化管理錯綜複雜的業務網路以減少資訊不 對稱及系統性風險、如何掌握金融科技創新的效益並管理可 能伴隨發生的風險等,這些都是純網路銀行及主管機關必須 重視的。未來本會與純網路銀行要繼續強化溝通,在跨域及科 技發展的效益與風險間做權衡,不過度增加法遵成本,但要能確保整個體系穩定。