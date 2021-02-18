快訊

最冷時刻到！ 強冷氣團襲加輻射冷卻冰封剩7度

放開愛莉莎莎手上那本書！醫療保健出版下的偽科學傳播

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台新金併保德信案卡關？金管會：未設補件限期

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導
金管會今（18）日表示，台新金（2887）併購保德信案，銀行局及保險局已分別請台新金補件中，金管會並未設定補件期限。圖／聯合報系資料照
金管會今（18）日表示，台新金（2887）併購保德信案，銀行局及保險局已分別請台新金補件中，金管會並未設定補件期限。圖／聯合報系資料照

金管會今（18）日表示，台新金（2887）併購保德信案，銀行局及保險局已分別請台新金補件中，金管會並未設定補件期限。

金管會今天舉行新春記者會，對於台新金併購保德信案進度，金管會主委黃天牧表示，過程中都有提出建議，但台新金尚未完全回覆。

銀行局長莊琇媛表示，台新金轉投資保德信案，銀行局主要關心的重點是投資的資金來源，會否影響財務健全性，台新金已提出申請，但在資金規劃上需要再提更詳盡說明，因此已發函請其補件，未設補件期限，要看台新金跟保德信設定的時間。

保險局長施瓊華表示，保險局部分主要是大股東適格性的審查，1月已發函請其補正。主要是保戶及員工權益，專業能力及財務能力，還有資金來源適法性，以目前來看，主要是在財務能力的審查部分，是否能在需要增資需求的時程裡，有足夠的資金來源，因台新金提出銷售彰銀，所以必須在處理資產的時程能滿足保德信的需求，因此希望他提出更具體時程。

另外，買保德信後，營運計畫的轉型，會牽涉到公司營運及風險控管及資金投資部分，風控策略及人才配置規劃，請他就營業計畫書內作補強，我們未設定何時回來，但一旦補件來就會儘快審查。

她強調，保險業接軌IFRS17號公報及ICS時程，所以台新金須提出明確的因應增資需求規劃。

台新金 金管會

延伸閱讀

不止12月…富邦金收購日盛金案 金管會啟動內線交易調查

相關新聞

台新金併保德信案卡關？金管會：未設補件限期

金管會今（18）日表示，台新金（2887）併購保德信案，銀行局及保險局已分別請台新金補件中，金管會並未設定補件期限。

小額終老保險保額將提升至70萬 每人一生可買3張

保險局2017年2月推出小額終老保險，因保費比一般壽險便宜3成，成為高齡者幾乎「人手一張」的保單。保險局今透露，正研議再...

台產防疫保單熱賣300萬張 金管會透露：已有5張理賠

金管會今（18）日最新資料統計，台產年前推出的防疫保單，目前僅有5件理賠件數，因投保件數熱賣超過300萬件，預估最快6月...

防疫保單已有5件理賠申請 黃天牧：我沒有想到要去買

上個月國內疫情升溫，國人瘋搶台產的防疫保單。金管會主委黃天牧今表示，自己沒有想到要去買防疫保單，主要是信任政府的防疫措施...

金管會宣布7月1日啟動國人退休準備平台 可買便宜保單

金管會主委黃天牧今（18）日表示，7月1日國人退休準備平台將上線，以前基富通參與的商品有限，退休平台設定40歲以下年輕人...

外幣保單熱賣 金管會將放寬外幣保單上限

協助穩定匯率，中央銀行建議金管會放寬外幣保單額度，金管會今（18）明確表示，去年外幣保單銷售占新契約六成，壽險公會建議放...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。