台新金併保德信案卡關？金管會：未設補件限期

金管會今（18）日表示，台新金（2887）併購保德信案，銀行局及保險局已分別請台新金補件中，金管會並未設定補件期限。

金管會今天舉行新春記者會，對於台新金併購保德信案進度，金管會主委黃天牧表示，過程中都有提出建議，但台新金尚未完全回覆。

銀行局長莊琇媛表示，台新金轉投資保德信案，銀行局主要關心的重點是投資的資金來源，會否影響財務健全性，台新金已提出申請，但在資金規劃上需要再提更詳盡說明，因此已發函請其補件，未設補件期限，要看台新金跟保德信設定的時間。

保險局長施瓊華表示，保險局部分主要是大股東適格性的審查，1月已發函請其補正。主要是保戶及員工權益，專業能力及財務能力，還有資金來源適法性，以目前來看，主要是在財務能力的審查部分，是否能在需要增資需求的時程裡，有足夠的資金來源，因台新金提出銷售彰銀，所以必須在處理資產的時程能滿足保德信的需求，因此希望他提出更具體時程。

另外，買保德信後，營運計畫的轉型，會牽涉到公司營運及風險控管及資金投資部分，風控策略及人才配置規劃，請他就營業計畫書內作補強，我們未設定何時回來，但一旦補件來就會儘快審查。

她強調，保險業接軌IFRS17號公報及ICS時程，所以台新金須提出明確的因應增資需求規劃。