小額終老保額將提高至70萬元 保險局預定上半年完成

為了提高國人保險保障額度，金管會擬於今年修正「小額終老保險商品相關規範」，擬提高小額終老保險投保金額以及件數設置，小額終老保險主契約保額上限將從50萬元提高至70萬元，並配合保險金額提高，將有效契約件數由2件放寬到3件，最快上半年可以完成調整。

金管會保險局長施瓊華指出，之所以提高小額終老保險保額，主因是考慮小額終老保單附加費用率便宜，高齡者可以適度擁有該張保單，因此今年希望可以再提高相關保額。

對於部分媒體誤解小額終老保單的對象為弱勢民眾，施瓊華解釋，小額終老保單每個民眾都可以購買，該保單立意是針對一般民眾不希望自己年老造成家人負擔，但年紀大的民眾投保壽險費率又比較昂貴，因此提供每個人30萬元額度內，可以擁有比較優惠的費率，也鼓勵保險公司承保55歲以上民眾。

至於微型保單，施瓊華指出，今年將透過三招，希望再擴大微型保單的覆蓋範圍。

第一，與各縣市政府合作，目前剩下連江縣以及金門縣正在洽談中，希望可以建構更完整的微型保單覆蓋地圖。 第二，擴大領取中低收入戶的老人也納入承保範圍。今年1月19日發布修正保險業辦理微型保險業務應注意事項的第二點規定，將領取中低收入老人生活津貼的老人以及家庭成員納入，以擴大微型保險承保對象，使得經濟情況不寬裕的高齡者可以獲得基本保險保障。 第三，尋求其他部會合作。

根據金管會統計至去年12月底，已經有14家壽險業者開辦小額終老保險，有效契約件數為55萬件，較前一年同期成長12.47％，其中投保年齡55歲以上的有效契約件數為25萬件、占總有效契約件數比例45.72％，較前一年同期成長14％。相關新契約保費收入，統計至去年12月底，收入約15.23億元，年成8.94％。

微型保單部分，統計至去年底，一共有27家產壽險業者開辦，投保人數91萬人，承保金額3103億元。