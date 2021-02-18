500元防疫保單熱賣 金管會主委黃天牧：自己沒有買

過年前台產推出的500元防疫保單熱賣，金管會主委黃天牧指出自己沒有買。黃天牧今（18）日說，自己沒有買防疫保單，因為平常生活軌跡規律，也信任政府防疫措施，但他說：「這次防疫保單熱賣300萬張，反映牽涉到消費者行為心理現象」，這個現象過去也曾經發生過。

因此，黃天牧說，金管會身為監管單位，會特別小心投資人心態，包括消費者保護、資訊對稱等等。

黃天牧說，自己並沒想到要買防疫保單，但買跟不買，尊重每個人個別需求，300萬防疫保單熱賣，當然是反映一個情境，某一個地區情況讓大家提高了警覺，這也牽涉到心理現象，也反映消費者行為，好的東西大雞都要去買，有些商品也是如此。

台產過年前推出的防疫保單熱賣，年繳500元如果居家隔離就能夠理賠10萬元，當時又適逢部桃醫院群聚感染擴大，匡列居家隔離人數增加，引發民眾熱搶該張防疫保單，一舉熱賣300萬張，最快要到今年6月才能全面完成核保。