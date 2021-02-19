11項金融科技專利贏先機 財管服務主動出擊

富邦證券 連續三年榮獲《The Asset》「台灣最佳證券經紀商」殊榮

身為業界領頭羊的富邦證券，始終秉持兢兢業業及專業誠信的經營態度，近年來充分結合金融科技、專業財管分析與發揮集團資源綜效，不斷提供有溫度的服務，即使在面對動盪的市場中，依舊能為客戶的資產管理穩健掌舵，2020年不僅經紀、借券及雙向借券等業務穩居市場前三，不限用途借貸、基金、海外債、海外股票等業務亦呈現持續成長態勢，帶動全年稅後淨利達42.2億、年增64%，創開業33年來新高紀錄。富邦證券無論在財富管理、客戶服務甚至是普惠金融表現上，均能獲得外界高度青睞，除在2019年、2020年蟬聯財訊財富管理大獎「最佳財富管理」、金融獎「最佳券商形象」等多項肯定外，更連續三年獲得《The Asset》「台灣最佳證券經紀商」殊榮，以不凡實力超越同業，未來將持續以服務的熱誠，時時刻刻為客戶開創全新價值。

財管服務主動出擊 多元商品一站購足「能夠比客戶想得更早更遠，是富邦證券對客戶的最佳承諾」，富邦證券近幾年成功轉型為財富管理券商後，無論是國內逐漸重視的高齡退休準備，或新鮮人需穩健累積財富等重要社會需求，均能夠藉由各種金融商品的搭配組合，滿足各族群財富管理的需求。更透過現有大數據進行客群分析、全方位的理財業務規劃團隊、專業的投資研究分析，以及優異的數位金融科技，成功達到精準財管服務，在客戶尋求協助前，即主動出擊回應民眾財富管理相關的迫切需求，提供多元化且一站購足的商品，讓財管服務能更全面、更深入。

實現普惠金融願景 獲得外界青睞肯定像是針對退休準備族群，富邦證券即提供具「季季配」的海外債投資組合，滿足退休族季領息甚至是月領息的需求，而對於小資族則是主打ETN、ETF定期定額等投資門檻較低的商品，以ETF定期定額為例，每月最低1,000元起即可投資，協助逐步累積財富，由於門檻低、風險分散，迄今廣受小資族喜愛的商品。在眾多商品中「富邦特選蘋果ETN」更獲得《The Asset》「最佳結構型投資解決方案-股權類」大獎殊榮。

11項科技專利在手 線上服務得心應手為了實現「科技始終來自於人性」，已連續三年獲得「財訊金融獎─最佳金融科技券商」肯定的富邦證券在金融科技發展上，是以客戶的痛點當作創新的原點，積極投

入各項開戶及交易平台等系統優化，提供客戶更優質的線上金融服務體驗，截至目前富邦證券在金融科技上已獲得11項專利認證，始終保持業界之首。另外，2020年國內證券市場分別有「逐筆交易新制」及「盤中零股交易」兩大重要制度上路，在逐筆交易上路後，富邦證券月均量大幅擴增44%優於市場平均，都要歸功富邦證券交易系統的穩定度。

展望未來，富邦證券將以長期所累積的營運經驗結合金融科技應用，以正向的精神提供誠信有溫度的服務，為每位客戶開創全新價值，朝企業永續經營的目標邁進。

富邦綜合證券股份有限公司 109年金管證總字第0035號台北市仁愛路四段169號4樓 0800-073-588投資交易具有一定風險，投資人應先評估本身資金及承受交易風險之能力