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台產防疫保單熱賣300萬張 金管會透露：已有5張理賠

經濟日報 / 記者楊筱筠 ∕ 台北即時報導
金管會今日最新資料統計，台產年前推出的防疫保單，目前僅有5件理賠件數。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影
金管會今日最新資料統計，台產年前推出的防疫保單，目前僅有5件理賠件數。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影

金管會今（18）日最新資料統計，台產年前推出的防疫保單，目前僅有5件理賠件數，因投保件數熱賣超過300萬件，預估最快6月才能完成300萬件保單出單，但是否都是桃園案例？金管會回應尚沒有細節資料。

根據台產透露，其中3件保單理賠中，有兩件與部桃有關，另一件是桃園另一家醫院，2位是桃園人、1位是新竹人。

而如果以每張保單最低保費500元計算，300萬張的防疫保單估計保費收入超過15億元，但今日爆出該張保單實際上零再保、台產100％自留、風險全覽自家身上，金管會是否會要求台產再保？

金管會保險局長施瓊華指出，再保是保險公司分散風險的一種方法，不一定只走這條路，保險公司會再評估，據其所知，台產已經在洽再保方。

施瓊華指出，根據台產說明，該張防疫保單當初設定的量與最終實際投保量差季甚大，雖然300萬件保單要到6月才完成核保，但金管會希望民眾放心，會設有查詢機制包括查詢平台，讓民眾了解保單進度，條件符合就會在24小時內生效。

施瓊華並強調，金管會已經提醒公司要做好客戶服務，台產正在積極配合處理中。

根據金管會統計至前（17日）為止，台產的防疫保單已經核出7.508萬件，保費收入3520萬元，剩餘保單尚未完成核保，假設300萬件保單都完成核保、每張保單500元計算，台產靠該張防疫保單收入就可達15億元。

保單 金管會

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