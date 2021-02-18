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聯詠1月每股純益2.66元 年增114.52％

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

聯詠（3034）今（18）日公告今年1月營收81.22億元，年增44.54%；稅前淨利19.97億元，年增114.88%；本期淨利16.17億元，年增114.32%；每股純益2.66元，年增114.52%；聯詠今日收544元，上漲18元，漲幅3.42%，創下歷史新高。

聯詠因達證交所公布注意資訊標準，今日公布相關財務業務等重大資訊，以利投資人區別瞭解。

聯詠公告去年第4季營收224.53億元，年增35.87%；稅前淨利45.5億元，年增103.84%；本期淨利36.44億元，年增102.22%；每股純益5.99元，年增102.36%。

聯詠去年營收799.56億元，稅前淨利145.49億元，本期淨利118.17億元，每股純益19.42元。

聯詠今日以526元平盤開出，盤中一度拉升至547元，終場收在544元，上漲18元，漲幅3.42%，創下收盤歷史新高。

聯詠 營收

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