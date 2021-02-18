金管會宣布7月1日啟動國人退休準備平台 可買便宜保單

金管會主委黃天牧今（18）日表示，7月1日國人退休準備平台將上線，以前基富通參與的商品有限，退休平台設定40歲以下年輕人，提供更多元商品，包括加入保險商品，讓民眾在平台上選擇適合的商品，落實普惠金融。

保險局長施瓊華表示，今年7月1日起，退休平台讓民眾可選擇適合、但價格不高的保險商品。

施瓊華說，退休平台主要連結到保障型保險商品，這二年國人保險保障不足部分，主要問題出在民眾對保障型商品認識不足，因此，未來規劃二種商品，定期壽險及簡易型重大疾病，為這二種商品設專區，會將傳統型的定期壽險及重大疾病，在平台上講清楚。

過去民眾想了解這二種商品可能沒管道，因這類商品佣金報酬低，業務員不願推銷，未來透過平台可讓民眾容易買得到。

施瓊華表示，低利率環境下，保費更貴，民眾會覺得負擔重，透過退休平台投保，可以降低保險公司的附加費用率，讓保費降低。

除此，因第六回生命表今年要上線，在費率上也會有優惠，保費降低，讓民眾更容易買到便宜的保障型商品。