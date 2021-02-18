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外幣保單熱賣 金管會將放寬外幣保單上限
協助穩定匯率，中央銀行建議金管會放寬外幣保單額度，金管會今（18）明確表示，去年外幣保單銷售占新契約六成，壽險公會建議放寬額度，金管會正討論相關配套措施，將作適度放寬。
金管會今天舉行新春記者會，金管會主委黃天牧表示，壽險業國外投資上限規定，短期內仍應維持現有比率，也希望開拓國內投資管道，支應國內經濟投資及創新等發展。
至於協助穩定匯率方面，中央銀行曾建議的外幣保單，黃天牧表示，去年保險局有報告，現有仍有額度，但最近壽險公會有提出放寬建議。
保險局長施瓊華表示，外幣保單銷售去年底有增加，占新契約六成左右，公會建議放寬額度，目前正在討論相關配套措施，應該會調整出空間，因民眾對外幣保單需求有增加，會適度放寬，讓保險公司可以提供更多商品，供民眾選擇。
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