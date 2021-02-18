快訊

部桃明如期復工 陳時中：隔離病房暫不開放收治確診者

中國新冠疫苗引進說 陳時中：不一定要買、態度沒變過

滿手壓歲錢？2月兒童帳戶開戶旺

經濟日報 / 記者仝澤蓉/即時報導
農曆春節過後，滿手紅包壓歲錢，往往是兒童帳戶開戶的旺季。圖/北富銀提供
農曆春節過後，滿手紅包壓歲錢，往往是兒童帳戶開戶的旺季。圖/北富銀提供

許多家長曾有共同的童年記憶，壓歲錢還沒摸熱就被父母「代存」或「充公」，一直到長大後才有機會紅包自主、學習理財，隨著時代轉變，孩子更早擁有自主意識，及兒童理財教育觀念的普及，愈來愈多父母懂得運用銀行資源做兒童理財教育，趁著孩子新春拿到紅包之後，赴銀行開立兒童帳戶，及早啟動理財計畫，根據銀行統計，每年2月通常為兒童理財帳戶開戶的旺季，因為要讓滿手的壓歲錢有個安全的保管之處。

根據北富銀觀察，2月通常為小富翁帳戶的開戶尖峰，以2020年為例，2月的小富翁帳戶新開戶數為1月的二倍以上；此外，8至9月為小富翁帳戶另一個開戶旺季，推估適逢暑假青少年打工、小朋友幫忙做家事賺外快的熱門時段，父母鼓勵孩子開立帳戶，將勞務所得存起來。

北富銀發現，越來越多父母從小為孩子開立專屬的兒童帳戶，透過帳戶養成孩子「設定目標、自律儲蓄」的習慣，教導孩子分辨「想要」與「需要 」的不同，培養正確金錢觀。統計，近三年的小富翁帳戶數，平均每年有超過4.5%的成長 ，截至今年1月15日，小富翁帳戶數已邁向26.5萬戶 。

兒童帳戶的理財方向也與時代脈動貼近，2020年有超過一成的小富翁帳戶有投資理財、投保保險的行動，其中，受到責任準備金利率調整導致保單條件改變的影響，2020年小富翁帳戶新申購保險人數較前一年減少，而小富翁帳戶的理財強棒-基金，受惠全球新冠肺炎疫情帶來的跌深反彈契機，2020年新申購定期定額基金人數較前一年成長逾48%。

延伸閱讀

影／嘉市彩券行開出百萬大獎 送2萬多紅包給身障團體

數位人民幣紅包新玩法 可與現鈔雙向兌換

月光族翻身免靠省吃儉用！理財達人曝3招「無痛存錢」 先從紅包開始

孩子排隊哭鬧爸賞巴掌 他心疼PO網遭諷：等你當父母就知了

相關新聞

月光族翻身免靠省吃儉用！理財達人曝3招「無痛存錢」 先從紅包開始

「你不理財、財不理你」，開始認真好好存錢是不少月光族的新年新希望！隨著歲月不斷推進，30歲的你該有多少存款？如何在30歲前存到第一桶金？知名Youtuber「田以熙Natalie」邀請美股達人林修禾分享，每個月都把錢花到一滴不剩的月光族，如何在全新的一年改掉自己的壞習慣，即使目前手上沒存款也能靠3秘訣無痛理財，達成新年新目標。

新台幣午盤升4.71角暫收27.909元 續創23年盤中新高

新台幣今（18）日午盤大漲4.71角，暫收27.909元兌1美元，成交金額8.73億美元。

新台幣早盤升逾4角 一度觸及27.927元、創23年半來新高

新台幣今（18）日早盤以28.18元兌1美元，大漲2角開出。

防疫保單怎麼買才實在？ 住院日額理賠比有無染疫更重要

新冠疫情持續，防疫新生活常態化，防疫保單怎麼買才能守護自己與家人 ？南山人壽建議，有需求的民眾，要注重住院日額的理賠，不...

高齡社會醫療險新趨勢 鼓勵健康、醫療、遺愛

國內銀髮族重視退休後的生活品質的觀念逐漸抬頭，對老後的醫療以及保險問題也越來越重視。隨著社會演進與觀念改變，父母多半不願...

玉山銀 流通卡數寫新高

國內第三大發卡行玉山銀搶先其他銀行，昨（16）日揭露今年1月信用卡數字，流通卡數上衝到637萬張再寫自家新高，有效卡數達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。