滿手壓歲錢？2月兒童帳戶開戶旺

許多家長曾有共同的童年記憶，壓歲錢還沒摸熱就被父母「代存」或「充公」，一直到長大後才有機會紅包自主、學習理財，隨著時代轉變，孩子更早擁有自主意識，及兒童理財教育觀念的普及，愈來愈多父母懂得運用銀行資源做兒童理財教育，趁著孩子新春拿到紅包之後，赴銀行開立兒童帳戶，及早啟動理財計畫，根據銀行統計，每年2月通常為兒童理財帳戶開戶的旺季，因為要讓滿手的壓歲錢有個安全的保管之處。

根據北富銀觀察，2月通常為小富翁帳戶的開戶尖峰，以2020年為例，2月的小富翁帳戶新開戶數為1月的二倍以上；此外，8至9月為小富翁帳戶另一個開戶旺季，推估適逢暑假青少年打工、小朋友幫忙做家事賺外快的熱門時段，父母鼓勵孩子開立帳戶，將勞務所得存起來。

北富銀發現，越來越多父母從小為孩子開立專屬的兒童帳戶，透過帳戶養成孩子「設定目標、自律儲蓄」的習慣，教導孩子分辨「想要」與「需要 」的不同，培養正確金錢觀。統計，近三年的小富翁帳戶數，平均每年有超過4.5%的成長 ，截至今年1月15日，小富翁帳戶數已邁向26.5萬戶 。

兒童帳戶的理財方向也與時代脈動貼近，2020年有超過一成的小富翁帳戶有投資理財、投保保險的行動，其中，受到責任準備金利率調整導致保單條件改變的影響，2020年小富翁帳戶新申購保險人數較前一年減少，而小富翁帳戶的理財強棒-基金，受惠全球新冠肺炎疫情帶來的跌深反彈契機，2020年新申購定期定額基金人數較前一年成長逾48%。