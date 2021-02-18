新春紅包存小富翁帳戶妙用大 北富銀：2月開戶旺

每逢農曆春節，孩子最期待的莫過於滿手紅包的幸福。然而身為父母，如何運用壓歲錢進行理財機會教育，讓小紅包發揮大妙用，提早為孩子鋪設未來的財富之路？台北富邦銀行建議父母從小為孩子開立專屬的兒童帳戶，透過帳戶養成孩子「設定目標、自律儲蓄」的習慣，教導孩子分辨「想要」與「需要」的不同，培養正確金錢觀。

根據北富銀統計，近三年的小富翁帳戶數，平均每年有超過4.5%的成長，截至今年1/15，小富翁帳戶數已邁向26.5萬戶。為滿足紅包理財需求，北富銀即日起舉辦「童心協力 犇向幸福」活動，3/31前臨櫃開立小富翁帳戶且綁定e家付功能，即可獲得騎士堡親子體驗券，並有機會獲得遠東百貨電子禮券；成功申購任一保險商品(不包括類全委投資型保險商品)可參加樂高抽獎；臨櫃新申購基金，則享定期(不)定額手續費3折優惠。歡迎所有父母一起動起來，即刻培育小富翁！

許多家長曾有共同的童年記憶，壓歲錢還沒摸熱就被父母「代存」或「充公」，一直到長大後才有機會紅包自主、學習理財。隨著時代轉變，孩子更早擁有自主意識，及兒童理財教育觀念的普及，愈來愈多父母懂得運用銀行資源做兒童理財教育，趁著孩子新春拿到紅包之後，赴銀行開立兒童帳戶，及早啟動理財計畫。根據北富銀觀察，2月通常為小富翁帳戶的開戶尖峰，以2020年為例，2月的小富翁帳戶新開戶數為1月的二倍以上；此外，8~9月為小富翁帳戶另一個開戶旺季，推估適逢暑假青少年打工、小朋友幫忙做家事賺外快的熱門時段，父母鼓勵孩子開立帳戶，將勞務所得存起來。

小富翁帳戶除了是父母進行理財教育的好幫手，也是父母為孩子累積人生第一桶金的最佳輔具。根據北富銀分析，2020年有超過一成的小富翁帳戶有投資理財、投保保險的行動，其中，受到責任準備金利率調整導致保單條件改變的影響，2020年小富翁帳戶新申購保險人數較前一年減少，而小富翁帳戶的理財強棒-基金，受惠全球新冠肺炎疫情帶來的跌深反彈契機，2020年新申購定期定額基金人數較前一年成長逾48%。小富翁帳戶有金融理財專家協助提供靈活的投資配置建議，讓每位小富翁的資產逐日壯大，至今年1/15為止，每位小富翁的平均資產接近新台幣41萬元。

除了小富翁帳戶，北富銀提醒，父母亦可搭配北富銀的「富邦行動銀行APP」，當中提供「邦你記」(記帳)、「邦你存」(目標儲蓄)與「e家付」(互動式零用錢獎勵)多項親子理財功能，相當適合用於平日的親子互動與交流，可幫助父母將理財教育融合於生活中，輕鬆孕育小富翁。