南山防疫保單 推健康鼓勵金

經濟日報 / 記者葉憶如／台北報導
南山人壽建議，防疫保單不應只考量有無染疫或確診，要注重住院日額的理賠，才能藉由保險的功能發揮損害填補的效果。南山人壽／提供
南山人壽建議，防疫保單不應只考量有無染疫或確診，要注重住院日額的理賠，才能藉由保險的功能發揮損害填補的效果。南山人壽／提供

新冠疫情持續，防疫新生活常態化，防疫保單怎麼買才能守護自己與家人？南山人壽建議，注重住院日額理賠，不只考量有無染疫或確診，才能達到藉由保險的功能發揮損害填補的效果。南山人壽推出銀行通路專屬「樂活滿點醫療終身保險」來說，住院日額一天給付高達5,000元，法定傳染病免等待期，若保戶維持勤洗手、戴口罩、規律運動等習慣，每一保單年度未曾因住院或住院期間接受手術或特定處置而申領保險金者，還能領取年繳保費總和1.3%的未住院健康鼓勵保險金。

中央疫情指揮中心1月初公布統計數據顯示，去年3月1日前的確診個案，從住院到解除隔離的天數最長達80天，相較一般疾病住院天數略長，萬一染疫或需要較長留院日，醫療費用開銷恐怕難以支應。

「南山人壽樂活滿點醫療終身保險」，繳費十年，契約有效期間內，終身享多項醫療給付，提供1~6級失能豁免保險費，且法定傳染病無需等待期，醫療保障的部分涵蓋住院日額保險金5,000元、住院手術暨特定處置醫療保險金每次15,000元、門診手術暨特定處置醫療保險金每次3,000元，醫療給付累計最高可達2,500萬元。

南山人壽表示，對一般民眾來說，若平時健康狀況良好，疫情期間也謹守相關防疫規範，可選擇具防疫保單性質、但保障更全面商品。以「南山人壽樂活滿點醫療終身保險」為例，具有三大功能，一是全面保障，包括住院日額、門診手術暨特定處置、住院手術暨特定處置給付、幫助保戶守護健康。

二是健康鼓勵回饋，年年有機會享有未住院健康鼓勵保險金，以「年繳保險費總和」×1.3%計算。

三是滿足傳承需求，身故給付，是以身故當時年繳保費總和或保單價值準備金二者中之最大值給付，無須扣除已給付之各項保險金。綜上特點，適合台商、企業主等為自己規劃終身醫療保障，亦或是長輩為兒孫規劃購置的保險防護，一舉三得。

保險 手術 疫情

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