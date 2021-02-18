公股銀 牛年首重拚獲利

金牛年昨（17）日開工，公股行庫期許今年首要目標即為獲利擺脫去年衰退陰霾，能夠恢復水準、有不錯成長，在大型壽險開年就因投資收益大賺之下，公股行庫今年也將掌握時機伺機加碼，同步掌握台股與海外債券的息收與資本利得機會，挹注獲利表現。

2020年因全球央行降息，導致獲利結構以利差收益為主幹的公股行庫獲利減少，加上積極紓困與海外企金業務踩雷導致提存損失增加，各家公股金控、銀行去年獲利均陷入衰退，但是從封關前六家上市公股金控、銀行公布的2021年元月獲利來看，僅有華南金、合庫金比去年同月成長，其餘包括兆豐金、第一金、彰銀與台企銀，獲利仍較去年同月衰退。

昨天開工第一天，雖受疫情影響，公股行庫或以開工儀式替代團拜或採視訊團拜不一，但共同的新年期許都是希望經營績效、獲利提升。

從1月獲利來看，民營金控包括壽險、證券端都獲利大好，關鍵均源於股市、資本市場行情佳，因此大舉處分實現利益或是帳上評價利益增加，在今年美國、台灣央行升息機會仍大不之下，公股行庫的利差收益改善不易，因此增加財務投資收益以挹注獲利成長，將是重要策略。

兆豐金、銀董事長張兆順透過視訊連線，以3C勉勵同仁，即Challenge面臨挑戰、Chance掌握機會、Change勇於改變，希望同仁思考如何化危機為轉機，因為台灣雖然防疫做得很好，但金融業還是受到很大的影響，尤其資金寬鬆、利率低、利差小，對銀行業打擊特別大，2020年美元利差比新台幣還小，影響兆豐銀獲利甚鉅。因此希望新的一年化危機為轉機，也期許財務操作可以更為積極，以增加獲利貢獻。