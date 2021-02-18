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台銀：今年景氣會比去年強

經濟日報 / 記者陳美君／台北報導
台灣銀行董事長呂桔誠在新春開工日率領集團一級主管，齊聚總行營業大廳，向現場客戶及同仁恭喜互道新年好；台銀今年再度邀請新北市蘆洲忠義國小暨校友弦樂團現場演奏，一同歡喜迎春慶開工。記者陳美君／拍攝
台灣銀行董事長呂桔誠在新春開工日率領集團一級主管，齊聚總行營業大廳，向現場客戶及同仁恭喜互道新年好；台銀今年再度邀請新北市蘆洲忠義國小暨校友弦樂團現場演奏，一同歡喜迎春慶開工。記者陳美君／拍攝

展望牛年景氣，國銀龍頭台灣銀行董事長呂桔誠昨（17）日指出，「今年景氣會比去年更強，國內經濟不論是消費、投資、政府支出都持續成長，對景氣深具信心。」呂桔誠形容，今年景氣「像牛一樣堅韌、扭轉乾坤」，經濟成長率有機會突破4%，台銀也以4%作為業務管理目標。

台股昨日開紅盤牛氣沖天、市場預期未來上看20,000點，對於台股後市，呂桔誠強調，股票並非自己的專業，台銀內部的經濟研究單位會持續觀察。

至於資產價格上漲，對金融業是否為利多？呂桔誠說，「資產上揚是一個『果』，股市是經濟櫥窗，櫥窗表現亮麗，反應出實體經濟前景看好，對銀行業、金融業為正面訊息。」

展望今年景氣，呂桔誠說，今年景氣會比去年強，「去年我們都熬過來了，在防疫安全要求下發展經濟，今年有經驗更知道該如何做，而且美中貿易戰、國際貿易局勢帶來的轉單效應將繼續存在，加上台商回台投資、政府前瞻建設等，都是景氣的正面因素。」

呂桔誠分析，政府四年前提出前瞻建設，去年至明年為密集投資期，今年預算2,300億~2,400億元之間，約GDP的1%。國內經濟消費、民間投資、政府支出等項目都在成長，他對今年景氣深具信心。

對今年業務重點，呂桔誠表示，去年底台銀消金餘額突破一兆大關，締造歷史里程碑，其中與房屋有關的貸款占8,000億元。

在消金部分，台銀去年成功達成「兩千金」目標，也就是一般房貸、公教人員「築巢優利貸」各一千億元、合計接近2,100億元，今年房貸依舊是業務重點，其中還包括青年安心成家貸款專案、協助年輕族群購屋，台銀為青年安心成家戶數市占第一，目前戶數達8萬5,000戶，市占26.26%。

呂桔誠說，今年台銀目標為新承作房貸2,000億元，扣除自然還款，淨增加金額約在700~800億元。

台銀一年要負擔超過100億元的政策任務，呂桔誠說，除致力達成盈餘目標外，台銀資產品質也締造新猷，去年底逾放比率0.15%為歷史最低，呆帳覆蓋率逾990%創歷史新高。

實體經濟 台股 青年

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