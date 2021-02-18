聽新聞
test
0:00 / 0:00

新人留不住 壽險從業人員下滑

經濟日報 / 記者葉憶如／台北報導

要當壽險業務員不難，但要撐過13個月「成功定著」不容易，據壽險公會資料顯示，去年七大壽險僅三家業務員人數維持「淨增加」，分別是國泰人壽、中壽與南山人壽，其餘四家負成長，全年實際只增2,339人，較前一年衰退37%。

2020年壽險業業務人員數「先盛後衰」，上半年整體淨增加8,792人，一度達39萬9,263人，但保險局要接軌國際標準，7月保險新制上路，讓高儲蓄險逐漸消失，疫情令全球利率下滑，也讓業務員適應不良、招攬難度大增，加上金管會2020年規定每位業務人員每年要上滿六小時法令遵循課程，各壽險公司加速清理「幽靈」業務員，每年6月跟12月二次考核後，業務員人數呈現明顯變動，要衝破40萬壽險業務大軍美夢也「功敗垂成」。

壽險公會統計，2020年底壽險業務員39萬6,224人，比上半年少3,039人，顯示不少業務員在這波大變動及疫情影響下退出。

2020年底業務大軍最多還是國壽6萬9,827人，年淨增加2,164人，亦是業界最高，但較前一年淨增加6,274人相比少很多。

其他業務員人數依序是富邦人壽4萬5,032人與南山人壽3萬6,421人，富邦較前一年少14人，南山也僅增156人。

積極啟動業務轉型的中壽，業務員淨增加數提升至1,936人，成長最快，總人數1萬4,341人，僅次新壽1萬9,431排名第五。

中壽新進業務員平均年齡下降，20歲到40歲業務員占比近八成，且新人13個月定著率達77%，較往年有顯著提升。

今年各大壽險公司依舊立下召募2.9萬人宏遠目標，但一般留存率約一到二成，最多不過四成，整體七大壽險年度淨增加人數目標僅4,110人，若全數達標，壽險業務大軍才有望在2021年突破40萬大關。

疫情 保險 幽靈

延伸閱讀

中壽培育精英 祭45萬津貼與獨家引進美線上學習課程

台灣人壽幸福建言／許清豪：套裝醫療險 CP值高

美元計價保單 聰明入手

壽險加碼搶占北市信義區 南港區緊追

相關新聞

壽險重金補貼 培育業務精英

2021年各壽險業的保險業務員繼續拚40萬大軍目標，新春一開工中壽率先祭出45萬元補貼的「精英躍進計劃」，其他像新壽有業...

再保聚焦 台產賣300萬件防疫保單

台灣產險公司熱銷的防疫保單賣逾300萬件，連帶使得是否有再保機制支持成為焦點。台產發言人黃志傑昨（17）日表示有在接洽但...

多空拉鋸 台幣終場小升

牛年匯市昨（17）日開紅盤，新台幣匯率在台股大漲、亞幣漲多拉回等多空因素拉鋸下，終場升值1分，收在28.38元，總成交量...

玉山銀 流通卡數寫新高

國內第三大發卡行玉山銀搶先其他銀行，昨（16）日揭露今年1月信用卡數字，流通卡數上衝到637萬張再寫自家新高，有效卡數達...

富邦迎60歲 六字勉員工

昨（17）日是金牛年新春開工第一天，富邦集團今年將迎接60周年，因疫情仍然蔓延，集團董事長蔡明忠與富邦金董事長蔡明興兄弟...

公股銀 牛年首重拚獲利

金牛年昨（17）日開工，公股行庫期許今年首要目標即為獲利擺脫去年衰退陰霾，能夠恢復水準、有不錯成長，在大型壽險開年就因投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。