新人留不住 壽險從業人員下滑

要當壽險業務員不難，但要撐過13個月「成功定著」不容易，據壽險公會資料顯示，去年七大壽險僅三家業務員人數維持「淨增加」，分別是國泰人壽、中壽與南山人壽，其餘四家負成長，全年實際只增2,339人，較前一年衰退37%。

2020年壽險業業務人員數「先盛後衰」，上半年整體淨增加8,792人，一度達39萬9,263人，但保險局要接軌國際標準，7月保險新制上路，讓高儲蓄險逐漸消失，疫情令全球利率下滑，也讓業務員適應不良、招攬難度大增，加上金管會2020年規定每位業務人員每年要上滿六小時法令遵循課程，各壽險公司加速清理「幽靈」業務員，每年6月跟12月二次考核後，業務員人數呈現明顯變動，要衝破40萬壽險業務大軍美夢也「功敗垂成」。

壽險公會統計，2020年底壽險業務員39萬6,224人，比上半年少3,039人，顯示不少業務員在這波大變動及疫情影響下退出。

2020年底業務大軍最多還是國壽6萬9,827人，年淨增加2,164人，亦是業界最高，但較前一年淨增加6,274人相比少很多。

其他業務員人數依序是富邦人壽4萬5,032人與南山人壽3萬6,421人，富邦較前一年少14人，南山也僅增156人。

積極啟動業務轉型的中壽，業務員淨增加數提升至1,936人，成長最快，總人數1萬4,341人，僅次新壽1萬9,431排名第五。

中壽新進業務員平均年齡下降，20歲到40歲業務員占比近八成，且新人13個月定著率達77%，較往年有顯著提升。

今年各大壽險公司依舊立下召募2.9萬人宏遠目標，但一般留存率約一到二成，最多不過四成，整體七大壽險年度淨增加人數目標僅4,110人，若全數達標，壽險業務大軍才有望在2021年突破40萬大關。