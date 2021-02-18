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壽險重金補貼 培育業務精英

經濟日報 / 記者葉憶如／台北報導
圖／經濟日報提供
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2021年各壽險業的保險業務員繼續拚40萬大軍目標，新春一開工中壽率先祭出45萬元補貼的「精英躍進計劃」，其他像新壽有業界最高的主管補貼58.9萬元津貼，國泰、南山、富邦人壽則提供22萬~30萬元不等的津貼與補助獎金。

去年保險業務員增加人數最多二家是國壽2,164人與中壽1,936人，中壽成長率居冠。中壽昨（17）日宣布再推出「精英躍進計劃」培育主管養成，獨家導入LIMRA線上微學習課程，透過輕量化5分鐘時間，隨時隨地吸收即時的銷售與管理技巧，並發放LIMRA結訓證書。中壽鎖定專案身分的業務人員，鼓勵再往晉升襄理之路邁進，15個月內最高可領45萬及一台iPad。輔導有成的直屬主管，也能額外領到最高14.5萬元，達到共好目標。

大型壽險業提供最高補貼為新壽，大學以上畢業的漾主管培育計劃提供兩年財務補助計劃，每工作月財務補助金額2萬2,667元，另依個人績效表現核發育成報酬、競賽獎金、年終獎金，二年合計最高總補助金達58萬9,342元，還有深具特色的「一畝田」設計，跟新進業務員分享公司838萬件人脈。

擁有最多業務員的國壽，其「YOUNG高登計畫」中「PMA領航儲備主管專案」，提供二年培育和財務補助，首年提供最高30萬財務補助，年薪上看65萬，業務「SA新秀專案」，藉由二年行銷職能培育與一年財務補助。

南山人壽一年的「優質人才培訓計畫」，新人除銷售保單佣獎收入，還能獲一年30萬元額外專案獎金， 2019年結業新人年平均月收入5.5萬元，並提供12個月四階段合計逾200小時專業培訓課程，協助新人取得四張專業證照。

富邦壽今年推「飛耀新視界－五星級計畫」，重整打造數位活動管理系統「FBFLi定聯系統」聯絡名單推薦與追蹤協助新業務員外，提供一年「新人養成財務獎勵」，最高可額外領取22.5萬的獎勵金，亦額外提供輔導主管高額成功輔導獎勵金。

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