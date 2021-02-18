富邦迎60歲 六字勉員工
昨（17）日是金牛年新春開工第一天，富邦集團今年將迎接60周年，因疫情仍然蔓延，集團董事長蔡明忠與富邦金董事長蔡明興兄弟二人取消每年新春團拜活動，但延續過去傳統，在新春開工日發給員工一封祝福信件，以「誠信、勤儉、謙和」六個字勉勵全體員工「發揮專業、擁抱創新」，迎接富邦60周年，希望能共創下一個榮耀里程碑。
除了富邦，國泰金控大家長暨董事長蔡宏圖與總經理李長庚，今（2021）年金牛年新春開工日也因新冠疫情影響，取消跟公司主管新春團拜活動。
富邦金董事長蔡明興與集團董事長蔡明忠二人昨天發給員工名為「金牛年鴻運亨通、萬事如意」的祝福信件。
內文提到，2020年在同仁締造輝煌的成績，稅後淨利突破900億大關，創下台灣金融業歷史新高，並連續12年蟬聯金控每股獲利王。
文中強調2021年是富邦60周年，期勉各位同仁秉持「誠信、勤儉、謙和」三信條精神，發揮專業，擁抱創新，與富邦共同成長，共創下一個榮耀的里程碑。
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