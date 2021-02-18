玉山銀 流通卡數寫新高

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北報導

國內第三大發卡行玉山銀搶先其他銀行，昨（16）日揭露今年1月信用卡數字，流通卡數上衝到637萬張再寫自家新高，有效卡數達448萬張，1月簽帳金額達374億元，估計各方表現仍維持在國內銀行信用卡第三名，僅次於中國信託銀以及國泰世華銀。

但市場仍關注，第四大發卡行台新銀與第一大流通卡行中信銀、第二大流通卡行國泰世華銀的1月信用卡數字表現，但三家中大型民營銀行都尚未公布今年1月信用卡發卡與簽帳金額等數字。三家銀行最新統計至去年12月，流通卡分別為中信銀728萬張、國泰世華銀711萬張、台新銀573萬張。

玉山銀今年1月單月發卡數4.8萬張，與去年12月底單月發卡4.8萬張相當，不過相較去年同期1月單月發卡達9萬張相比，可看出新冠肺炎疫情對國人消費欲望仍有衝擊，市場關注玉山銀2021年的新信用卡計畫方向。

玉山銀持續加值自家信用卡業務服務，推出的玉山Wallet App為提供卡友便利的用卡服務，首創即時綁卡、即時核卡、卡片管理等創新服務，有效提升支付體驗。

信用 玉山 中信

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