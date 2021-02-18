聽新聞
test
0:00 / 0:00

多空拉鋸 台幣終場小升

經濟日報 / 記者陳美君／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

牛年匯市昨（17）日開紅盤，新台幣匯率在台股大漲、亞幣漲多拉回等多空因素拉鋸下，終場升值1分，收在28.38元，總成交量14.305億美元。

牛年股市開紅盤牛氣沖天，終場大漲559點，收16,362點。匯銀主管指出，台股大漲吸引部分外資匯入，激勵新台幣匯率盤中最高升抵27.943元，最多升值4.47角。

不過，相較台股狂漲氣勢，新台幣匯率雖呈升值，但幅度並不顯著，成交量也未明顯擴大。匯銀主管解釋，亞幣在春節期間強升並於昨日拉回，使新台幣匯率升勢受到抑制，因此相較台股激情演出，新台幣匯率僅小升作收，盤中也未能續創新高紀錄。

資深匯銀主管分析，「近期美債殖利率往上走，加上美元指數沒有特別弱，包括星元、人民幣等亞幣在春節期間勁升，昨日略見回貶，使新台幣升幅受到壓抑。」

展望新台幣後市，匯銀主管說，隨著美元落底回升，新台幣匯率短期內要升破27.9元高點已屬不易，近期在場中交易時發現，美元買盤陸續回籠，不再是央行單打獨鬥，加上美債殖利率上漲後，部分壽險等金融業海外投資出走潮蠢蠢欲動，以實質交易價而言，新台幣匯率短期內很可能維持27.9~28.1元區間盤整。

匯銀主管分析，「美國疫苗施打率第一名，如果疫苗覆蓋率很高讓美國疫情順利緩解，美國經濟比其他國家更快復甦，美元就會有買盤進駐」。

央行統計顯示，今年美元指數上漲0.96%，使非美貨幣多數對美元貶值，僅人民幣、新台幣維持升值。

資料顯示，人民幣今年以來累計升值1.26%、為最強亞幣，新台幣升值0.45%居次。

相較新台幣維持升勢，主要貿易對手國韓元今年以來下跌1.91%，日圓重挫2.74%，星元也貶值0.64%。至於去年強升的歐元，今年以來反轉重貶1.81%。

新台幣 台幣匯率

延伸閱讀

台積電好貴買不起 可考慮「小台積」

台股紅盤日大漲 投信：指數還有高點可期

陸股ETF、0056「發紅包」 56檔開紅盤攻頂

台股飆559.89點 創史上第2大單日漲點

相關新聞

壽險重金補貼 培育業務精英

2021年各壽險業的保險業務員繼續拚40萬大軍目標，新春一開工中壽率先祭出45萬元補貼的「精英躍進計劃」，其他像新壽有業...

再保聚焦 台產賣300萬件防疫保單

台灣產險公司熱銷的防疫保單賣逾300萬件，連帶使得是否有再保機制支持成為焦點。台產發言人黃志傑昨（17）日表示有在接洽但...

多空拉鋸 台幣終場小升

牛年匯市昨（17）日開紅盤，新台幣匯率在台股大漲、亞幣漲多拉回等多空因素拉鋸下，終場升值1分，收在28.38元，總成交量...

台產防疫保單狂銷 業界估貢獻7億元獲利

台灣產險公司公布防疫保單狂銷逾300萬件，資深業內人士指出，這張保單的佣金率估30%、管理費算20%，合計費用率約50%...

政經私房話／賴冠仲 熱中研究族譜

國內四大會計師事務所勤業眾信春節前進行總裁改選，現任總裁賴冠仲即將交棒。賴冠仲從基層查帳員當到總裁，職涯都和數字為伍，工...

買防疫險 須補強確診後經濟保障

台產防疫保單已停售，但民眾防疫需求正夯，該如何規畫？壽險公司指出，民眾不只是留意隔離檢疫，還要注重若不幸確診後的醫療支出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。