多空拉鋸 台幣終場小升

牛年匯市昨（17）日開紅盤，新台幣匯率在台股大漲、亞幣漲多拉回等多空因素拉鋸下，終場升值1分，收在28.38元，總成交量14.305億美元。

牛年股市開紅盤牛氣沖天，終場大漲559點，收16,362點。匯銀主管指出，台股大漲吸引部分外資匯入，激勵新台幣匯率盤中最高升抵27.943元，最多升值4.47角。

不過，相較台股狂漲氣勢，新台幣匯率雖呈升值，但幅度並不顯著，成交量也未明顯擴大。匯銀主管解釋，亞幣在春節期間強升並於昨日拉回，使新台幣匯率升勢受到抑制，因此相較台股激情演出，新台幣匯率僅小升作收，盤中也未能續創新高紀錄。

資深匯銀主管分析，「近期美債殖利率往上走，加上美元指數沒有特別弱，包括星元、人民幣等亞幣在春節期間勁升，昨日略見回貶，使新台幣升幅受到壓抑。」

展望新台幣後市，匯銀主管說，隨著美元落底回升，新台幣匯率短期內要升破27.9元高點已屬不易，近期在場中交易時發現，美元買盤陸續回籠，不再是央行單打獨鬥，加上美債殖利率上漲後，部分壽險等金融業海外投資出走潮蠢蠢欲動，以實質交易價而言，新台幣匯率短期內很可能維持27.9~28.1元區間盤整。

匯銀主管分析，「美國疫苗施打率第一名，如果疫苗覆蓋率很高讓美國疫情順利緩解，美國經濟比其他國家更快復甦，美元就會有買盤進駐」。

央行統計顯示，今年美元指數上漲0.96%，使非美貨幣多數對美元貶值，僅人民幣、新台幣維持升值。

資料顯示，人民幣今年以來累計升值1.26%、為最強亞幣，新台幣升值0.45%居次。

相較新台幣維持升勢，主要貿易對手國韓元今年以來下跌1.91%，日圓重挫2.74%，星元也貶值0.64%。至於去年強升的歐元，今年以來反轉重貶1.81%。