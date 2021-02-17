元富盃程式交易競賽 積極尋找跨領域人才

新光金控（2888）旗下元富證券持續推動金融教育，今年特與凱衛資訊合作舉辦「元富盃程式交易競賽」，期盼藉此培育證券程式交易之撰寫人才，提升金融科技水準和相關素養。除了首獎優勝者可獲10萬元獎金，凡晉級決賽者皆有元富證券優先就業機會，完成報名之參賽者本人，亦享有元富證券為期一年之電子交易手續費優惠。

元富證券李明輝總經理表示，隨著科技及網路的進步，程式交易已越來越普及，投資人可透過程式語言將策略系統化，降低因情緒影響理性判斷的變因，其中MultiCharts是進入門檻較簡單，也是全台灣最多人使用的程式交易語言。期盼透過舉辦「元富盃程式交易競賽」，鼓勵更多學生及國內投資者將操盤策略程式化，同時藉此提升元富證券於金融數位化的發展能量，強化金融科技在整體證券市場的應用。

元富盃程式交易競賽報名自即日起至3月1日止，組別分為社會組100名及學生組200名，成功報名者將獲得MultiCharts使用序號，參賽者獲得序號後，需依比賽辦法繳交書面及程式資料，由元富證券專業評審團初賽評選，晉級複賽者將進行為期近兩個月的實盤模擬交易。

社會組及學生組各取排名前8名、共16名晉級決賽，決賽將於5月22日在新光人壽摩天大樓舉辦，採口頭簡報6分鐘及評審問答6分鐘，選手須向評審介紹策略發想、交易邏輯及策略績效。

社會組及學生組將各取前三名獲勝者，首獎獎金10萬元，且凡晉級決賽者皆有元富證券優先就業機會，鼓勵年輕學子及社會人士把握展現實力的舞台及與金融業界交流的機會，共同掌握未來金融交易發展趨勢。

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