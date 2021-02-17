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國旅讓提款金額變多了！央行：春節ATM交易1,285億元

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

為確保農曆春節期間ATM跨行交易24小時順暢運作，便利民眾提款及轉帳，中央銀行請財金公司於春節前促請各金融機構於跨行清算專戶留存充足清算資金。統計今（110）年春節假期前最後一個營業日（2月9日）各金融機構留存該專戶之跨行清算資金餘額達3,121億元，較上（109）年春節留存餘額約增加844億元；全體金融機構春節期間處理之ATM跨行交易金額合計1,285億元，顯示所留存之跨行清算資金充分支應跨行交易所需。

本年春節假期共七日，有關ATM跨行交易資料分析如下：

一、 假期首日之跨行交易金額為最高，假期中則下降，至假期末又增加，趨勢與歷年相同。

二、 假期跨行交易中，跨行提款金額為544億元、跨行轉帳金額為741億元，分別較上年春節增加47億元及226億元，主要受疫情影響，民眾改為國內旅遊，增加國內消費、購物及轉帳所致。

春節 ATM

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