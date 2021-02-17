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ATM「紅利優惠」超誘人？用戶吐苦水：只剩一功能

聯合新聞網 / 綜合報導
去ATM提款時螢幕常跳出許多「紅利優惠」。 示意圖／ingimage
去ATM提款時螢幕常跳出許多「紅利優惠」。 示意圖／ingimage

ATM提款時螢幕常跳出許多「紅利優惠」讓你煩躁？有提款者納悶「為什麼ATM有這麼多優惠」，並抱怨「還要一直點一直點，都要等到交易完成、謝謝惠顧才知道結束」，引來大批網友吐苦水，直言ATM看到的這些廣告說穿了只有「一個功能」，引起不少人共鳴。

網友在PTT發文表示，於銀行ATM提款時都會不停跳出一堆紅利優惠，往往都要狂點跳過、直到交易完成看到「謝謝惠顧」時才知道結束，領錢時得被ATM一直跳出的廣告洗板，讓原PO好奇「ATM廣告的這些優惠不用錢嗎？」，對此有人指出其實這種紅利優惠推薦最終只剩下「廣告」的功能，讓不少人紛紛表示認同。

有網友表示，這類型優惠推薦「跟附在信用卡帳單寄來的優惠券一樣，只剩廣告功能」，甚至有人突破盲點，指出這並非是鎖定ATM用戶推出的優惠價錢，而是「本來就可以賣那個價了」，一批網友則對這項功能表示不滿，表示「真的很煩，會不會以後要領錢還要看15秒廣告」、「浪費時間」。

24小時的ATM一開始是為打破銀行服務時間限制而生，客戶能透過全年無休的ATM進行簡易金流操作，而各家銀行也做出因應ATM的各項優惠，希望能鎖定客戶、讓他們選擇特定銀行的ATM。

ATM 提款機 紅利點數 廣告

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