陸股ETF、0056「發紅包」 56檔開紅盤攻頂

全球股市在台股春節休市大漲，激勵今（17）日開紅盤指數一度暴漲600點，連台股掛牌ETF都集體噴出，其中又以陸股ETF表現最搶鏡，不僅全體56檔收盤創新高的ETF，20檔是陸股ETF；元大滬深300正2（00637L）更以近14%漲幅拿下飆漲王，大發投資人紅包。

台股春節封關期間，全球股市大漲，激勵台股掛牌ETF紅盤日集體暴衝，特別在陸股封關神龍擺尾，港股更從封關瘋漲到開紅盤，相關ETF漲勢一鳴驚人，元大滬深300正2、富邦上証正2（00633L）、國泰中國A50正2（00655L）、中信中國50正2（00653L）開盤就噴漲逾一根停板，終場全面大漲13%～14%，不僅包辦全體ETF漲幅前四強，還齊步刷新股價紀錄。

今天陸股ETF並躍居「創新高」主力軍，除槓桿型ETF人氣暴棚，元大寶滬深（0061）、富邦上証（006205）、群益深中小（00643）、元大MSCI A股（00739）、台新MSCI中國（00703）等也拉出長紅K，連高股息的中信中國高股息（00882）都暴漲5%，計有多達20檔陸股ETF攻頂，是全體56檔創新高ETF中最大宗。

另有14檔台股和12檔美股相關ETF，亦締造新里程，包括ETF人氣最高的元大高股息（0056）、富邦台50（006208）、富邦公司治理（00692）、統一FANG+（00757）、元大全球AI（00762）、國泰AI+ROBO（00737）、群益NBI生技（00678）等。合計今天攻頂的56檔ETF，68.8萬人跟賺錢。

股價來看，國泰臺灣加權正2（00663L）今衝破百元關，終場漲7.6%，收100.45元，為元大台灣50（0050）、富邦科技（0052）、BP上證50（008201）、元大台灣50正2（00631L）之後第五檔破百元的ETF，為「百元俱樂部」再添兵。

ETF經理人指出，最近陸股交易氣氛正向，封關行情亮眼已反映投資人信心回升，春節期間，中國電影票房創紀錄，餐廳、景點各地都爆滿，更顯示今年經濟回春確立。

元大投信未來關鍵科技ETF研究團隊則分析，目前市場情緒樂觀，有三大原因，包括施打疫苗有利疫情控制、第1季經濟表現優於預期出現上調、以及資金面持續寬鬆。美股來看，科技股又是反應最激烈的版塊，成長性也最大，優先推薦布局AI、5G ETF。