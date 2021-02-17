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百萬年薪不是夢 永豐銀徵才3月起跑

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導
永豐銀行預計3月起於全台各大專院校展開11場次說明博覽會，招募8大領域生力軍、厚植人才深度。圖／永豐銀提供
永豐銀行預計3月起於全台各大專院校展開11場次說明博覽會，招募8大領域生力軍、厚植人才深度。圖／永豐銀提供

伴隨畢業季到來，永豐銀行預計3月起於全台各大專院校展開說明博覽會，招募生力軍、厚植人才深度；永豐銀行人力資源處處長廖家宏表示，為培植海內外跨市場經營、資訊科技創新發展及金融業務與服務等專業人才，今年擴大招募8大類領域的儲備幹部（MA）及金融商品儲備人才（MVP）總數達75人。

3月起與學子面對面交流職場第一手動態，力邀成為未來的工作夥伴；MA培訓期間月薪達6萬元，加計獎金後年薪上看百萬元。

永豐銀行表示，將透過11場次活動與對外徵件，招募包括風險管理、法人金融、零售金融、資訊專才、數位金融、財富金融、法金業務及營管企劃等八大領域MA及MVP，經過職能檢定、團體面試與事業單位面試後，拔擢合適人選。

廖家宏指出，MA和MVP均以定崗制度、基礎訓練與多元課程，並在所屬單位深耕與歷經上、下游單位的實習；其後MA將進行為期15個月的幹部訓練及分行輪調，以擴增視野與歷練；MVP則是接受為期9個月的專才訓練，養成改善專案計畫或業務流程的相關能力。

除MA及MVP外，永豐銀行表示，為因應業務成長的需求，將持續招募金融理財業務專才、法金業務專員、資訊專才及金融實習生等約300名新進人員。

同時，首場大型校園活動將於國立台北大學展開，預計於全台各大專院校，包括國立台灣大學、國立中興大學及永豐金控總部中崙大樓等舉辦共11場次博覽會、徵才說明會，協助具備主動積極與勇於接受挑戰等特質的社會新鮮人進入金融業、挑戰自我。

永豐銀行 面試 大專

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