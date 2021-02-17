台產防疫神單賣出逾300萬件 你收到保單了嗎？

年前防疫保單引發搶購潮的台灣產物保險，終於將投保申請書整理清點完畢，在年後公布收件數量。台產今天開工首日在官網公布，台產估計收件逾3百萬件，以1張保單500元計，台產的保費收入超過15億元。

台產表示，如果防疫保單要保書在本公司停止收件前送達者，權益均已獲得保障，經過全面清點，收到的要保書超過3百萬件，目前正加速處理核保與出單作業，並已陸續寄發保單，期望於6月底前全數完成。

台產表示，台產官方網站已成立防疫保險訊息專區，相關問題都會在網站上公告。台產也提醒，不會打電話要求重新繳費或刷卡，若有信用卡授權問題，都會透過原本投保的保險業務員聯繫，呼籲民眾不要聽信不明消息來源，以免遭到詐騙。

擁有73年歷史的台產，是國內歷史最悠久的產險公司，獲利穩健，此張防疫保單讓台產一炮而紅。