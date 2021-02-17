發揮「正向的力量」品牌精神 富邦期貨部落冬衣送暖

富邦期貨一直以來回饋社會不遺餘力，今年連續第二年響應社團法人中華基督奇蹟全人關懷協會「冬衣送暖」公益活動，發起內部員工認捐冬衣外套分享愛與關懷活動，今年共認購兩百多件冬衣外套，用最實際的行動關懷山區貧困孤兒和單親孩童們。

富邦期貨董事長楊俊宏表示，山區學童身上能穿的大多非實質保暖的衣物，而山區不僅早晚常有0度左右的低溫，山風比起平地更是刺骨。富邦期貨繼去年首次參與奇蹟全人關懷協會的活動「冬衣送暖–一件外套溫暖孩子們的心」之

後，今年連續第二年參與，希望藉此鼓勵同仁透過實際行動參與社會公益，在歲末寒冬之際將溫暖與支持傳遞給需要幫助的孩童，發揮富邦（2881）「正向的力量」品牌精神。

奇蹟全人關懷協會「冬衣送暖活動」捐贈的對象多為山區原民部落的弱勢、單親、失親、隔代教養家庭的學童及青少學子為主，此活動已持續舉辦10年以上。今年「冬衣送暖活動」共捐給29個部落學童，受贈部落包括新北烏來部

落、桃園復興部落、新竹石磊部落、新竹梅花部落、新竹泰崗部落、新竹鎮西堡部落、新竹尖石鄉部落、新竹宇老部落、新竹五峰部落、新竹尖石上抬耀部落、苗栗梅園部落、苗栗天狗部落、苗栗象鼻村部落、苗栗大安部落、苗栗永

安部落、台中松鶴部落、南投廬山部落、南投法治部落、南投親愛部落、南投南豐部落、宜蘭寒溪部落、宜蘭大同部落、花蓮吉安部落、花蓮富興部落、台東歷坵部落、台東利稻部落、台東金崙部落、台東大武部落、台東蘭嶼部落等

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