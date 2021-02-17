台產500元防疫保單 熱銷300萬件

新春開紅盤，台股漲翻天，但是還記得年前疫情趨緊時，大家瘋搶的500元防疫保單嗎？台灣產險今天在官方網站公布，初步統計防疫保單賣出300萬件，熱銷情況遠高於原先外界預期。

台產在今天的官網貼文中表示，台產是國內歷史最悠久的產險公司，重視企業社會責任，對於該公司推出的「法定傳染病防疫費用保險」（防疫保單）受到國人高度關注，湧入大量投保案件，感到由衷感謝。

台產表示，防疫保單要保書只要在台產停止收件前送達者，權益均已獲得保障；根據公司初步清點，共受理300萬件，目前已經專案成立各區作業中心，專責防疫保單核保與出單作業，並且已陸續寄發保單，希望能在6月底以前完成所有出單作業。

台產防疫保單是在去年12月22日推出，一開始並未受到市場關注，據了解，台產方面還以內部同仁相互推廣的方式，希望關係企業的同仁都能捧場，結果因為部桃醫院發生染感，加上醫護人員爭相走告，讓這張保單爆紅，衍生出「500元之亂」。

台產防疫保單，主打保費500元，收到隔離通知書就可以理賠10萬元，簡單易懂，因此熱銷；不過目前尚未聽說有大量理賠案件，姑且不論防疫保單最後會否因為疫情，而有令人出乎意料之外的賺或是賠，但是台產這次絕對是賺到了知名度，不少保戶都是這次防疫保單事件，才知道原來台產也有人身保險，還有台產也因此獲取不少客戶資訊，據了解，已經有不少保戶，陸續收到台產其他相關的保險資訊通知。