快訊

「五福臨門」落空 美確診婦入境台灣2個月自費採檢陽性

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台產防疫保單受理逾300萬件 6月底前完成出單

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
台產險推出防疫保單吸引民眾投保。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
台產險推出防疫保單吸引民眾投保。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

台灣產險公司的500元防疫保單到底賣了多少，答案揭曉，台產公司（2832）今（17）日發布「致保戶的一封信」，文中提到，受理逾300萬件，因案件量太大，期望今年6月底前完成所有岀單作業。

以下為台產公司的信件內容：

親愛的保戶 您好

首先，非常感謝 您長期的支持與鼓勵。臺灣產物保險為全國歷史最悠久之產物保險公司，在穩健經營與客戶導向的經營政策下，長期均能維持強健的資本水準與良好的核保績效，本公司重視企業社會責任，並恪遵公平待客原則，確實保障保戶權益。近日由於本公司「法定傳染病防疫費用保險」受到國人熱烈關注，湧入大量投保案件，能有機會為更多保戶提供保障與服務，我們在此由衷感激。

如 您的防疫保單要保書已於本公司停止收件前送達者， 您的權益均已獲得保障。由於此次防疫保單初步清點共受理逾300萬件，本公司將盡最大努力加速處理，目前我們已專案成立各區服務作業中心，專責本防疫商品核保與出單作業，並已陸續寄發保單，並期望於六月底前完成所有岀單作業，請 您耐心等候。

本公司官方網站(https://www.tfmi.com.tw/) 已設立防疫保險訊息專區，相關保險商品、理賠文件及常見問題均會持續更新公告，後續會再提供保單進度查詢服務，供您隨時上網查詢；再次提醒您，我們不會要求重新繳費或刷卡，若您所提供之授權書未能完成繳費，我們會透過經手業務員與您照會補正，切莫聽信不明來源要求重新提供個資或匯款，所有防疫保險商品相關資訊請以本公司發佈之官方訊息為主。

在新春之際，再次獻上最誠摯的感謝，2021年臺灣產物保險將努力不懈提供更好的服務，成為一直守護 您的好朋友。

謹祝　金牛迎春　犇向幸福

臺灣產物保險股份有限公司　敬上

2021/2/17

保險 保單

延伸閱讀

北市教育局要求補習班落實防疫清消 最重可命停止招生

高市校園加強防疫備數位平台 2月底前取消校外教學活動

防疫腳步不停歇 嘉縣學校進行消毒暫不開放

開工日新春團拜 楊文科感謝竹縣維持「本土0個案」

相關新聞

新台幣午盤升4.11角 暫收27.979元

新台幣今（17）日午盤大漲4.11角，暫收27.979元兌1美元，成交金額則為5.67億美元。

台產防疫神單賣出逾300萬件 你收到保單了嗎？

年前防疫保單引發搶購潮的台灣產物保險，終於將投保申請書整理清點完畢，在年後公布收件數量。台產今天開工首日在官網公布，台產...

台產防疫保單受理逾300萬件 6月底前完成出單

台灣產險公司的500元防疫保單到底賣了多少，答案揭曉，台產公司（2832）今（17）日發布「致保戶的一封信」，文中提到，...

開學即在…可分三階段規劃保險 超前部署孩子保障

新冠肺炎疫情自去年至今仍未有放緩趨勢，打亂不少民眾的生活與規劃，國外許多地區仍持續封城或停課，但台灣仍暫時維持孩子們可正...

台銀董座呂桔誠看好牛年景氣 以4％經濟目標衝刺業績

新春開工日，台灣銀行今（17）日邀請忠義國小弦樂團在總行營業部大廳舉辦迎新音樂會，董事長呂桔誠表示，過去一年在團隊努力下...

新台幣早盤升逾4角 一度觸及27.96元

新台幣今（17）日早盤以28.2元兌1美元，強彈1.9角開出

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。