台產防疫保單受理逾300萬件 6月底前完成出單

台灣產險公司的500元防疫保單到底賣了多少，答案揭曉，台產公司（2832）今（17）日發布「致保戶的一封信」，文中提到，受理逾300萬件，因案件量太大，期望今年6月底前完成所有岀單作業。

以下為台產公司的信件內容：

首先，非常感謝 您長期的支持與鼓勵。臺灣產物保險為全國歷史最悠久之產物保險公司，在穩健經營與客戶導向的經營政策下，長期均能維持強健的資本水準與良好的核保績效，本公司重視企業社會責任，並恪遵公平待客原則，確實保障保戶權益。近日由於本公司「法定傳染病防疫費用保險」受到國人熱烈關注，湧入大量投保案件，能有機會為更多保戶提供保障與服務，我們在此由衷感激。

如 您的防疫保單要保書已於本公司停止收件前送達者， 您的權益均已獲得保障。由於此次防疫保單初步清點共受理逾300萬件，本公司將盡最大努力加速處理，目前我們已專案成立各區服務作業中心，專責本防疫商品核保與出單作業，並已陸續寄發保單，並期望於六月底前完成所有岀單作業，請 您耐心等候。

本公司官方網站(https://www.tfmi.com.tw/) 已設立防疫保險訊息專區，相關保險商品、理賠文件及常見問題均會持續更新公告，後續會再提供保單進度查詢服務，供您隨時上網查詢；再次提醒您，我們不會要求重新繳費或刷卡，若您所提供之授權書未能完成繳費，我們會透過經手業務員與您照會補正，切莫聽信不明來源要求重新提供個資或匯款，所有防疫保險商品相關資訊請以本公司發佈之官方訊息為主。

在新春之際，再次獻上最誠摯的感謝，2021年臺灣產物保險將努力不懈提供更好的服務，成為一直守護 您的好朋友。

謹祝 金牛迎春 犇向幸福

臺灣產物保險股份有限公司 敬上

2021/2/17