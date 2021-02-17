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開學即在…可分三階段規劃保險 超前部署孩子保障

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
開學在即，全球人壽建議家長們，可依孩子三個就學時期作為分水嶺，提前做好孩子的醫療保障及未來教育費用規畫。圖/資料照片
開學在即，全球人壽建議家長們，可依孩子三個就學時期作為分水嶺，提前做好孩子的醫療保障及未來教育費用規畫。圖/資料照片

新冠肺炎疫情自去年至今仍未有放緩趨勢，打亂不少民眾的生活與規劃，國外許多地區仍持續封城或停課，但台灣仍暫時維持孩子們可正常開學上課的生活。開學在即，全球人壽建議家長們，可依孩子三個就學時期作為分水嶺，提前做好孩子的醫療保障及未來教育費用規劃，並提醒每年至少要進行一次保單健檢，依照家庭預算、孩子成長階段適度調整，才能讓保障符合家庭需求、發揮最大的功效。

全球人壽表示，身為家庭經濟支柱的家長在優先規劃好自身保障後，也要超前部署孩子的保障，可依0至12歲、12歲至18歲及18歲以上等三種求學階段進行規劃。

0至12歲時期，做足基礎醫療保障，著重終身醫療險、實支實付醫療險與意外險；在0至12歲的嬰幼及兒童時期，因小孩年齡小、保費相對便宜，全球人壽建議，可以開始規劃終身醫療保險，並且搭配實支實付醫療險與意外險，建構基本的醫療保障。此時期的小朋友最愛跑跑跳跳，發生意外的機率其實比大家想像中高。而這時期的家長，也要好好檢視自己的醫療與壽險保障是否足夠，以達到就算遭遇重大疾病或意外的發生，仍可維持家庭正常運作與基本經濟來源。

12至18歲時期，累積教育費用，利變型壽險；當孩子進入到12至18歲時期，除了持續強化醫療保障外，全球人壽提醒，若評估小孩未來有繼續升學或出國唸書等計劃，就要開始幫小孩準備一筆教育基金，建議以利變型壽險來規劃，利用時間複利的優勢，提早預留所需費用。若有出國就學的規劃，也可以利用美元利變型壽險，直接以美元收付，未來留學時期也可以省去匯兌風險。此外，家長也應同步啟動自己的退休準備，因為愈接近退休年齡才開始規劃，退休準備的負擔就會愈重，壓力也愈大。

18歲以上，強化癌症險與重大傷病險的保障；近年來罹癌年齡也有愈來愈年輕的現象，受惠於醫療科技進步，許多癌症若發現得早，治癒機率也大幅提升。因此，規劃癌症險或重大傷病險可轉嫁萬一罹癌後的高額治療費用。而家長隨著年齡逐漸增長，也應該開始思考高齡醫療或照護的保障需求，建議可以規劃終身醫療險或是長期照護險，可用來支應醫療所需的花費及分攤照護的經濟壓力。

醫療險 壽險 重大傷病險

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