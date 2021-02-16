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勞金局弊案後續 受波及100億元轉自營

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

勞動基金運用局去(2020)年委外招標350億元，由7家業者得標；其中統一（1216）、復華因涉前勞金局國內投資組長游迺文貪腐案，而於農曆年前遭檢調起訴。據了解，勞金局確定不予簽約，受波及額度為100億元，將主要轉自營，全案近日拍板後將公告。

因這次貪腐案有投信業者涉案，未來勞金局將會對得標委外代操業者加強監督管控。勞金局現有對投信業者的稽核，將會加強稽核的強度與廣度，並且將引進外部機構的監督，已會商金管會加強查核受託機構。換言之，投信業者將會面臨金管會最嚴格金融檢查。

勞動基金運用局曾在去年11月18日公告，勞退新、舊制基金、勞保基金、國保基金共350億元國內投資委外招標案，最後由安聯投信、保德信投信、野村投信、國泰投信、統一投信、富邦投信、復華投信等7家證券投資信託公司取得受託資格，每家50億元。受到檢調調查游迺文涉貪炒股案影響，已經暫緩公告一段時日，隨著檢調起訴，勞金局農曆年後將會儘快處理該案的公告。

據了解，勞金局確定將不會與涉案的統一、復華兩家投信簽約，涉及額度100億元，現評估將轉自營，部分金額轉入今年下半年委外招標。全案近日定案後公告。

日前地檢署起訴的三家投信，勞金局將針對遠百（2903）投資損失向復華、統一及群益（6005）等三家投信請求損害賠償，現已沒收履約保證金；待判決確定後，將請求3家投信業者須負連帶損害賠償責任。另這三家投信公司，五年內不得參與勞動基金運用局委託招標案。

對於得標業者，勞金局將加強稽核。勞金局副局長劉麗茹解釋，勞金局稽查小組每年會到受託投信業者進行實地查核，審視投信業者有關基金投資運用是否依規定和契約進行，但稽查小組只能查勞動基金的帳戶。為防範人為不當交易，已會商金管會加強對投信業者的查核，因金管會有檢查權，可以進行全面金檢。

金管會 勞動基金

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