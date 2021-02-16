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央行打炒匯！擬對企業國外借款設紅線 新法明上路

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

為防堵炒匯，中央銀行日前預告修正「外匯收支或交易申報辦法」，擬對企業國外借款設限，若外界沒有提出需改正的相關意見，新法就會在農曆年後第一個上班日，也就是明（17）日正式上路。

央行規定的每年累積結匯金額，自2003年以來一直是企業5,000萬美元、個人500萬美元，今年首度進行調整，明顯針對「企業國外借款」這一項，主因就是央行發現有企業利用國外借款炒匯。 修法後，企業結匯額度不再是「一口價」，央行將針對特殊性質或類別如企業國外借款，額外訂定承作額度。

至於所謂的特殊性質項目，會訂定多少額度，央行並未透露，僅表示修法目的是先取得法規彈性，目前正進行銀行申報系統調整，最快今年就可適用新規定。

據了解，修法後，企業每年累積結匯金額會有一個總額度，像是5,000萬美元（央行可彈性調整），總額度下會有其他細分類，基於不同匯款性質，例如企業海外借款匯入，會另設一個額度，例如1,000萬美元。

央行先前透過場外監理，發現企業利用國外借款匯入資金結售新台幣有明顯增加情形，赴銀行實地查核後發現有多項不合理情況，像是為規避央行累積結匯金額管理，以極低資本額增設新企業方式，創造每家每年5,000萬美元累積結匯金額，以及向國外關係企業借款，短期內反覆匯入結售為新台幣，隨即又結購美元匯出，賺取額外匯兌利益等。

央行認為，向國外企業辦理外幣借款應以原幣保留使用為原則，有實質用途再兌換為新台幣，企業不應利用每年累積自由結匯金額，作為炒匯途徑。

央行 新台幣 外匯

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