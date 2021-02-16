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金管會提醒上市櫃公司 3月底年報強制揭露員工薪酬政策

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導
金管會提醒所有上市櫃公司，於今年3月底前公布年報時，除了揭露原本董事酬金資訊外，需同步揭露監察人酬金暨公司薪資報酬 (包括董事、監察人、經理人及員工) 政策。 報系資料照／記者戴瑞瑤攝影
金管會提醒所有上市櫃公司，於今年3月底前公布年報時，除了揭露原本董事酬金資訊外，需同步揭露監察人酬金暨公司薪資報酬 (包括董事、監察人、經理人及員工) 政策。 報系資料照／記者戴瑞瑤攝影

為促進董事、監察人薪酬資訊透明，督促公司合理化訂定董監酬金及兼顧股東權益，金管會今（16）日提醒所有上市櫃公司，於今年3月底前公布年報時，除了揭露原本董事酬金資訊外，需同步揭露監察人酬金暨公司薪資報酬 (包括董事、監察人、經理人及員工) 政策。公開發行公司若最近三年虧損，則須強制公布個別董監事與總經理、副總酬金。

金管會表示，2020年5月19日經總統修正公布證券交易法，增訂上市櫃公司編製年度財務報告時，應另依主管機關規定揭露公司薪資報酬政策、董事及監察人之酬金等相關資訊。為配合法規修正，金管會已於去年10月21日修正發布「證券發行人財務報告編製準則」附表格式，新增包括員工福利、折舊、折耗及攤銷費用功能別彙總表，提醒上市、上櫃公司公告申報2020年度個體財務報告時，除原已揭露之董事酬金資訊外，應於上開附表增加揭露監察人酬金資訊，暨公司薪資報酬政策，包括董事、監察人、經理人及員工的薪酬政策。

至於公開發行公司方面，依現行「公開發行公司年報應行記載事項準則」規定，應於年報充分揭露董事、監察人、總經理及副總經理之薪酬政策及酬金，酬金部分原則採級距式揭露，亦可自願個別揭露，惟公司於一定條件下，應揭露個別董事及監察人之酬金。

為進一步強化虧損公司董事及監察人酬金之揭露，及與公司經營績效連結，金管會於2020年1月22日修正年報記載事項準則，擴大公司應揭露個別董事及監察人之酬金之條件，包括最近3年度個體或個別財務報告曾出現稅後虧損者、上市櫃公司之公司治理評鑑不佳等。金管會說，投資人可透過年度個體財務報告及年報內容，了解各公司董事及監察人酬金相關資訊。

金管會 薪資

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