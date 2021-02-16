聽新聞
test
0:00 / 0:00
牛年匯市開紅盤 新台幣會繼續升嗎？這幾項是關鍵
牛年匯市明（17）日開紅盤，匯銀主管分析，外資動向、台股表現為最重要的觀察指標。回顧農曆年前，美元指數由弱轉強，加上美債殖利率上漲，讓市場過去一面倒看貶美元的氣氛略有改變，不過，美國祭出大規模紓困方案，將促使市場資金更加充沛，美元未來走勢是強是弱，仍有待觀察。
回顧鼠年匯市9日封關，交易員提早放大假、市場交投相對冷清，新台幣匯率終場以平盤28.39元報收，總成交量僅7.48億美元。過去一年，新台幣匯率累計升值1.616元，全年升幅5.69%，創下三年新高。
鼠年匯市封關日，新台幣匯率盤中最高價升抵27.97元，最多升值4.2角。
展望牛年匯市，匯銀主管指出，美國經濟基本面、美債殖利率走勢都會影響外資動向與美元走勢，若美國經濟轉強，很可能吸引資本回流美國，就會促使美元轉強，屆時新台幣匯率升值壓力可望減輕。
匯銀主管指出，「先看看明日開紅盤時，新台幣匯率能否穩守28字頭。」
匯銀主管還說，若台股開紅盤牛氣沖天，不排除將吸引大量外資匯入，進而激勵新台幣匯率升值、重返27字頭。
匯銀主管表示，「少了出口商農曆年關前的拋匯潮，理論上新台幣升值壓力會減輕一些；不過，如果國際美元下跌，加上台股指數激漲，不排除外資將大舉匯入，促使台北股匯雙漲。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言