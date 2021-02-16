牛年匯市開紅盤 新台幣會繼續升嗎？這幾項是關鍵

牛年匯市明（17）日開紅盤，匯銀主管分析，外資動向、台股表現為最重要的觀察指標。回顧農曆年前，美元指數由弱轉強，加上美債殖利率上漲，讓市場過去一面倒看貶美元的氣氛略有改變，不過，美國祭出大規模紓困方案，將促使市場資金更加充沛，美元未來走勢是強是弱，仍有待觀察。

回顧鼠年匯市9日封關，交易員提早放大假、市場交投相對冷清，新台幣匯率終場以平盤28.39元報收，總成交量僅7.48億美元。過去一年，新台幣匯率累計升值1.616元，全年升幅5.69%，創下三年新高。

鼠年匯市封關日，新台幣匯率盤中最高價升抵27.97元，最多升值4.2角。

展望牛年匯市，匯銀主管指出，美國經濟基本面、美債殖利率走勢都會影響外資動向與美元走勢，若美國經濟轉強，很可能吸引資本回流美國，就會促使美元轉強，屆時新台幣匯率升值壓力可望減輕。

匯銀主管指出，「先看看明日開紅盤時，新台幣匯率能否穩守28字頭。」

匯銀主管還說，若台股開紅盤牛氣沖天，不排除將吸引大量外資匯入，進而激勵新台幣匯率升值、重返27字頭。

匯銀主管表示，「少了出口商農曆年關前的拋匯潮，理論上新台幣升值壓力會減輕一些；不過，如果國際美元下跌，加上台股指數激漲，不排除外資將大舉匯入，促使台北股匯雙漲。」