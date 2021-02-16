台灣保險公司實力將增強 惠譽曝轉變關鍵

信評機構點出台灣保險公司有利的轉變，為儲蓄型產品的比例減少和外幣產品比例增加，以及金管會積極部署，使其持續趨向國際標準，提升自我實力，另外信評機構也預期保險公司綠色投資會再成長。

惠譽信評日前指出，台灣的保險公司會持續趨向國際標準並提高實力，其中包含採用新的會計準則、改為實施新的償付制度，還有對產品組合、投資策略和資本要求的相關變更，以及推廣永續金融，加上過去幾年金管會祭出更嚴格規範，讓壽險公司已做好迎接新的全球會計標準和採用新的償付制度。

因這些改變，惠譽也發現，儲蓄型產品的比例減少和外幣產品比例增加是項有利的轉變，另外金管會允許了更廣泛的投資範圍，讓保險公司擁有更好的資產負債管理能力，並且提升了風險管理，而更趨近全球慣例。

此外，金管會超前部署要求保險公司彌補保險準備金的差額，以便先行處理潛在的資本缺口，且最近在淨值比率上設定門檻以限制槓桿，惠譽預期監管機關會針對去年7月宣布的三階段計畫釋出更多細節，以利採用新的會計標準和償付制度。

近年金管會鼓勵發展綠色保險產品，氣候變遷風險受到關注，永續性的議題在法規議程上也備受重視，台灣保險公司也逐漸出現投資再生能源專案，因此惠譽認為綠色投資還會進一步成長。