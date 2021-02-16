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買保單繳保費時 要留意這三件事

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導

保險除了提供保障外，也成為民眾投資理財商品之一，金管會提醒消費者，購買保險繳交保費應留意三項重要規定，以維護自身權益，並避免不必要的爭議。

金管會表示，購買保險繳交保險費時，應向經手的業務員索取收據，而且最好以信用卡、銀行帳戶扣繳，或開立平行及禁止背書轉讓且抬頭為保險公司的支票繳交保險費，以維護自身權益。

為使繳交保險費的交易流程清楚明確，避免爭議，金管會提醒消費者繳交保險費，應留意了解以下三項規定。

第一，保險法施行細則第3條規定，保險公司收取保險費，應由總公司或分公司簽發正式收據。因此，消費者繳交保費後，如果未拿到保險公司製發的收據，應向保險公司洽詢確認，以保障自身權益。

第二，保險業授權代收保險費應注意事項第2點規定，保險業收取以現金或支票方式繳納保險費，應「同時」交付保戶送金單或收據並載明收費時間，保險業授權所屬保險業務員、保險代理人或其所屬保險業務員代收保險費，也應依規定交付送金單或收據，保險業並應負授權人的責任，以減少消費爭議。

第三，消費者以信用卡、銀行帳戶扣繳保險費時，應注意授權書上相關資料填寫的正確性，授權人簽名處應由授權人親自簽名。

除此，依保險法第115條規定，利害關係人得代要保人交付保險費，如有以非要保人本人的信用卡或銀行帳戶扣繳保險費者，應先向保險公司了解應提供的關係證明文件，以避免衍生相關爭議。

金管會進一步呼籲，即使是透過親朋好友購買保險，消費者在繳交保險費時，仍應要求業務員同時交付收據，並核對收據金額及相關資訊的正確性，如有異常，也應向保險公司洽詢確認，以確保自身權益。

保險 金管會 信用卡

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