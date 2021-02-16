憂退休金不夠 配息型基金受退休族青睞

根據勞保局2020年10月底的統計，勞退金自提率首度突破10%，顯示國人對於退休理財議題愈發重視，亦反映出勞工擔憂現有退休金準備極可能不足，難以因應未來的退休生活，元大投信表示，低利率環境下，國人對於配息型理財商品的需求更加明確，元大台灣高股息優質龍頭基金開募以460億元一舉成為台股規模最大主動型基金，即可看出配息型基金不僅受台灣退休族青睞，更已成為市場主流之一。

元大投信智能退休研究團隊表示，許多投資人可能手上資金不多，認為離退休還久，因此遲遲未著手進行退休理財，其實只要能掌握「選對標的、盡早開始、持續不懈」三大要點，並堅持每天存下100元，每月即可投入3,000元定期定額，不僅可分批進場、免去擇時的困擾，還可望為自己存下退休金。

假設以2006年1月至2021年1月間的台灣加權股價指數模擬定期定額投資，以每月最後一個營業日投入固定本金試算，可發現當投入時間愈長，複利效果愈顯著，儘管中間市場可能有波動，但待長時間過去，最終報酬可能相當可觀，模擬的定期定額年化報酬率皆在10%以上。

若改以投資年化報酬率4%商品試算，在複利效果加持下，每月定期定額3000元、股息再投入，15年後本金加報酬可達到73.8萬元，30年後更可達到208.2萬元，報酬率各為36.7%與92.8%；倘再以投資年化報酬率8%商品試算，15年後本金加報酬可達到103.8萬元，30年後更可達到447.1萬元，報酬率可增加至92.2%與314%。

至於如何選擇退休理財標的呢？元大投信智能退休研究團隊提醒，退休族倚賴息收做為現金流，但若因此忽略配息來源與商品本身的成長性，便很可能領了息收、賠了本金，如同殺雞取卵；以國人過去偏好的高收債為例，有些商品雖然看似高息，但息收來源卻很可能來自本金，另外在新冠肺炎疫情衝擊下，全球市場震盪加劇，建議投資人也應多留意高收債的違約風險。

元大投信智能退休研究團隊建議，選擇兼具高股息、高成長力的優質龍頭企業作為退休標的，不僅基本面佳、成長力道強，即便遇到不可避免的市場震盪時，亦可展現韌性、快速修復，抗跌領漲特質明確。若由眾多龍頭企業組合而成的台股基金，還能藉由分散標的，降低波動度，更適合作為退休理財定存標的。