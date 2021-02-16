憂退休金不夠 配息型基金受退休族青睞
根據勞保局2020年10月底的統計，勞退金自提率首度突破10%，顯示國人對於退休理財議題愈發重視，亦反映出勞工擔憂現有退休金準備極可能不足，難以因應未來的退休生活，元大投信表示，低利率環境下，國人對於配息型理財商品的需求更加明確，元大台灣高股息優質龍頭基金開募以460億元一舉成為台股規模最大主動型基金，即可看出配息型基金不僅受台灣退休族青睞，更已成為市場主流之一。
元大投信智能退休研究團隊表示，許多投資人可能手上資金不多，認為離退休還久，因此遲遲未著手進行退休理財，其實只要能掌握「選對標的、盡早開始、持續不懈」三大要點，並堅持每天存下100元，每月即可投入3,000元定期定額，不僅可分批進場、免去擇時的困擾，還可望為自己存下退休金。
假設以2006年1月至2021年1月間的台灣加權股價指數模擬定期定額投資，以每月最後一個營業日投入固定本金試算，可發現當投入時間愈長，複利效果愈顯著，儘管中間市場可能有波動，但待長時間過去，最終報酬可能相當可觀，模擬的定期定額年化報酬率皆在10%以上。
若改以投資年化報酬率4%商品試算，在複利效果加持下，每月定期定額3000元、股息再投入，15年後本金加報酬可達到73.8萬元，30年後更可達到208.2萬元，報酬率各為36.7%與92.8%；倘再以投資年化報酬率8%商品試算，15年後本金加報酬可達到103.8萬元，30年後更可達到447.1萬元，報酬率可增加至92.2%與314%。
至於如何選擇退休理財標的呢？元大投信智能退休研究團隊提醒，退休族倚賴息收做為現金流，但若因此忽略配息來源與商品本身的成長性，便很可能領了息收、賠了本金，如同殺雞取卵；以國人過去偏好的高收債為例，有些商品雖然看似高息，但息收來源卻很可能來自本金，另外在新冠肺炎疫情衝擊下，全球市場震盪加劇，建議投資人也應多留意高收債的違約風險。
元大投信智能退休研究團隊建議，選擇兼具高股息、高成長力的優質龍頭企業作為退休標的，不僅基本面佳、成長力道強，即便遇到不可避免的市場震盪時，亦可展現韌性、快速修復，抗跌領漲特質明確。若由眾多龍頭企業組合而成的台股基金，還能藉由分散標的，降低波動度，更適合作為退休理財定存標的。
訴求自台股精選兼具高成長力與高股息之龍頭優質企業做為持股的元大台灣高股息優質龍頭基金，規劃每月配息與年終配息，讓投資人即便不上班，享受退休生活的當下仍可望領每月配息，並擁有加碼年終配息的機會。台股在萬點之上，不想錯過台股成長，又沒把握進場時間點的投資人，可透過定期定額、周周扣或日日扣方式投入。
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