銀髮族叫外送每月刷卡平均消費1,293元 潛力最高

台灣女性還是較男性常使用外送服務，據聯合信用卡中心統計，去年上半年資料顯示，無論是消費筆數或是平均單筆消費金額，都是女比男高，而且以35歲以下為主力，不過更值得令人關注的是，66歲以上銀髮族使用外送次數最高，且使用信用卡每月平均消費金額高達1,293元，也是同樣名列前矛，將是未來外送極具潛力的一大族群。

據聯合信用卡中心統計，去年上半年資料顯示，男、女性持卡人消費筆數占比仍約為四比六 ，並未受到疫情的影響而顯著改變，男性持卡人平均單筆消費金額為220元，女性略高為225元。顯示男性使用頻率較高，而使男性平均每卡每月消費金額較女性高，但整體而言差異不大。

此外，對比前一年同期，疫情並未明顯改變各年齡層持卡人消費結構，26~35歲年齡層仍是消費筆數最多的族群，占比超過4成5，顯示年輕及青壯族群仍舊是最愛使用餐飲外送平台的族群。

若從平均消費金額來看，25歲以下的持卡人平均單筆消費金額僅196元，仍為各年齡層最低，但46~55歲年齡層平均單筆消費金額最高為263元。

不過更值得令人關注的一大焦點是，聯卡中心發現，年齡66歲以上持卡人的消費筆數占比，雖僅不到千分之4，但是在平均每卡每月消費次數高達4.93次、平均每卡每月消費金額更高達1,289元，雙雙名列前茅，顯示銀髮族市場極具潛力。聯卡中心表示 對於年長族群而言，餐飲外送的服務型態頗符合其需要，而利用手機app更是比打電話訂餐來的方便自在，相信使用這個服務的趨勢會慢慢因為時間而逐漸在銀髮族群消費者所接受，近期政府在長照服務的規劃，似具有將餐飲外送納入服務範圍的必要。