民眾叫外送次數變多 平均只花222元、年減近3成

新冠疫情改變民眾生活，許多人開始養成使用外送平台訂餐的習慣，大街小巷時常可看到穿梭其中的美食外送員，據聯卡中心統計資料顯示，2020年疫情爆發後刷卡外送的筆數最高峰落在去年4月時的612萬次，較未爆發前成長一倍多，創下單月歷史新高紀錄，不過平均刷卡金額卻來到最低水準，去年上半年平均單筆刷卡金額剩222元，年減將近三成。

新冠疫情爆發促使「宅經濟」發燒，也給了餐飲外送平台絕佳的發展機會與成長動力。聯合信用卡中心發布「餐飲外送平台信用卡消費大數據分析報告」，據資料顯示，原本外送平台利用信用卡消費筆數至2019年10月達到高峰（年增10倍）後成長力道就趨緩，成長率一路下滑，至2020年元月時成長率僅剩約452%，單月消費筆數只剩2、300萬筆。

不過新冠疫情爆發促使「宅經濟」發燒，也給了餐飲外送平台絕佳發展機會與成長動力，餐飲業為了生存，也加速轉型紛紛導入外送服務，外送信用卡消費筆數開始另一波高成長，3月份達439萬筆，4月再創下歷史新高紀錄的612萬筆，年成長率再度來到7.3倍，雖然之後疫情趨緩5、6月沒有再創新高，但每月消費筆數均超過440萬筆以上，相對於疫情前仍然處於高峰。整體2020年度上半年平均每卡每月消費達4.63次，較去年同期平均每月消費3.45次為高。

不過聯卡中心也發現疫情爆發後，很多餐飲業增加外送服務，藉以爭取生意，因此大型連鎖、高端餐廳也紛紛轉向加入外送行列，但是大金額訂單比例並未顯著提高。據統計，疫情期間每個月的平均單筆消費金額相較於去年同期皆為負成長，且筆數大幅創高的3、4月，平均單筆消費金額卻是來到最低水平，分別為194元及207元，較前一年分別減少40.34%與36.71%。

聯卡中心統計2020年上半年(1~6月)平均單筆消費金額降為222元，相較整體2019年上半年的313元，竟然年減29%。聯卡中心表示，這代表民眾使用外送服務仍以解決日常民生為主，主力是快餐、飲料和小吃，高單價的外送品項，表現似乎未如預期。

聯卡中心認為，餐飲外送平台的服務形態符合疫情下的消費趨勢，吸引新客戶也喚醒舊客戶，才增加了客戶的使用頻率。在民眾的防疫意識增高、平台業者以及信用卡機構的促銷下，確實吸引了更多首次以信用卡消費的客戶，尤其是在消費筆數及金額創下歷史紀錄的4月份，首次消費的卡數也達到73,000卡以上，創下最高紀錄，同時占當月整體消費卡數達6.5%，但平台仍以舊卡戶為消費主力，占比超過9成。上半年單筆消費金額在200元以下之訂單占比超過六成，500元以下占比則高達九成，相較去年同期，平均單筆消費金額下降。