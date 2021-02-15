全台外語分行不到二年設置172家 北部占六成五

金融監督管理委員會為響應政府「2030雙語國家政策發展藍圖」，自2019年4月26日起推動各銀行設置雙語示範分行，提供外國人友善金融服務環境，符合外國人需求，提供第一線雙語服務櫃檯及雙語金融服務，據金管會最新統計，二年不到時間，目前已有18家本國銀行設置共172家示範分行，其中北部有113家，占比約65%。

18家已設置外語示範分行的包括第一（2706）、合作金庫（5880）、 兆豐（2886）、華南（2880）、臺企銀（2834）、彰銀（2801）、土銀、台銀、玉山（2884）、中信、台北富邦、台中（2812）、上海（5876）、花旗(台灣)、星展、永豐（1907）、台新（2887）及新光銀行。目前以北部有113家最多，比重占超過65%，其次為南部的31家與中部的28家，東部目前還沒有。不過已多家銀行規劃於2026年完成所有分行雙語化，以提升全行競爭力。

各銀行也紛紛深具特色的外語示範分行，例如星展銀行天母分行利用母國雙語化經驗，強調數位化及永續經營與環境保護概念；公股銀行如兆豐、一銀、彰銀及華南等傳統大型分行，業務種類多元，外籍客戶匯兌業務需求高，其雙語分行特別加強數位化金融設施、注意表單英譯細節等；民營銀行如中國信託、台北富邦及玉山則強調數位化及客製化一對一服務，或外語服務Help Desk數位化金融服務等。

金管會表示，示範分行之推動初衷是為了鼓勵各銀行提升員工英語能力及營造友善雙語金融服務環境，銀行可依其業務規模、客戶屬性及需求，擇一地點設置示範分行，自行規劃發展特色。金管會為了解本國銀行設置示範分行之成果，已先後於2019年12月及2020年9月、11月及12月循北、中、南地區進行共4次之視察活動，視察對象分別為星展(台灣)銀行天母分行、兆豐銀行蘭雅分行、中國信託銀行市府分行、第一銀行延吉分行等4家北部地區示範分行；台北富邦銀行市政分行及彰化銀行台中分行等2家中部地區示範分行；以及玉山銀行左營分行、華南銀行北高雄分行等2家南部地區示範分行。

金管會也發現，銀行為了解在台外籍客戶對於金融服務之體驗，會針對外籍客戶往來之金融商品與服務，發掘尚未被滿足之需求點，以及針對外籍客戶對現行各項表單之理解狀況及數位平台之使用，多方了解或訪查外國顧客需求進行相關數據分析，設計客製化貼近外國人之金融服務。金管會期待由示範分行試辦成功之經驗，發揮領頭羊角色，持續推廣並複製相關經驗，帶領銀行業提供更優質之雙語金融服務。