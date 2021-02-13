路博邁投信：留意通膨 展望高收益債投資機會

資產管理公司及分析機構預期全球經濟成長今年將轉好，主要因為隨著疫苗加快配送，將有利經濟活動更快地重啟，此外，先前被壓抑的龐大消費需求將獲得釋放，配合貨幣政策繼續發揮支撐作用，今年全球經濟可望恢復擴張。不過，路博邁投信指出，投資人需留意經濟復甦時的潛在通膨風險，同時在通膨環境下可留意的固定收益機會，例如對通膨走勢較敏感的資產，以及存續期間風險較低但能夠帶來利差收益的個別債券。

路博邁表示，預期受壓抑的需求將開始釋放，配合貨幣政策維持寬鬆，通膨壓力將從今年第二季開始升溫，有望惠及存續期相對其他債券類別短的高收益債券、全球主權通膨連動債券，還有非美元貨幣-尤其是新興市場貨幣。

相較於利率，高收益債券的表現與股票的相關性更大。債券發行機構的基本面與經濟成長景氣更息息相關，而這些公司也將受益於景氣擴張時的銷售量和定價能力上升。路博邁預期，在今年經濟恢復增長的帶動下，高收益債券全年違約率可望進一步下滑到2.9%，低於長期平均3.4%，高收益債的投資風險將進一步降低。

此外，資金充沛的低利環境，將使高收益債仍深受歡迎。前所未見的大幅寬鬆讓低利率延續，加上美元貶值的預期，推動資金追逐收益。尤其保險公司、退休基金等具備收益目標以應對既有負債的大型機構法人而言，在這樣的環境下對高收益債的需求更是有增無減。此外，預估今年高收債發行量溫和降低之下，高收益債仍將是固定收益市場中相對受追捧的類別。