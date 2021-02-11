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金管會秘密客除夕出動 盯ATM
為瞭解農曆春節期間自動提款機(ATM)的運作情形，並確保民眾使用ATM如遭遇問題時，金融機構可提供諮詢服務，金管會今天上午9時至10時間，由同仁分別在臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、彰化縣、嘉義市及高雄市等8縣市，實地抽測金融機構ATM之運作情形。
經測試，10家金融機構之分行所設置ATM，均能順利提領現金，該等ATM所標示之客服電話也有專人接聽，運作順暢。
金管會表示，金融機構於春節期間金融服務因應措施包括：強化資安防護、電子銀行服務穩定、ATM全年無休、支付工具交易順暢、及金融客服暢通。金管會也提醒民眾，農曆春節期間可善加利用金融機構所提供的各項服務，便利過新年。
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