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詐騙風暴擴大 金管會提醒別隨意連結提供個資

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導

農曆春節期間，民眾有較多現金及網路購物需求，金管會提醒民眾，於歡度新年假期之際，也須妥善保管個人資料，提高防詐意識。近期新興的詐騙手法，例如「假交友」結合「假投資」，詐騙集團最初先以社群網站或交友軟體等網路媒介接觸被害人，取得被害人信任後，即誘騙被害人投資虛擬資產、遊戲點數等商品。

隨國人使用網路銀行及行動銀行比率上升，詐騙集團利用釣魚簡訊，誘導民眾至假冒的網路銀行頁面登入帳號密碼，待歹徒取得民眾個人資料及帳號、密碼號，即登入受害民眾真實的金融機構網路銀行，進行轉帳。金管會提醒民眾對不明連結及投資網站應提高警覺，以保障自身權益。

最近半個多月來，有網路犯罪集團接連假冒國泰世華、台新銀行、中國信託、富邦人壽發送大量釣魚簡訊，誤導民眾至偽裝金融網銀的釣魚網站，騙取用戶網路銀行帳號與密碼，短短一周多的時間，已有多位民眾上當受騙，詐騙規模有擴大的跡象。多數銀行都已經在網路銀行或行動銀行APP發出警示公告，提醒民眾注意。

新北市一名陳姓女子就在臉書上分享近千字的詐騙警示文，表示近日她收到不明來源的詐騙簡訊，簡訊上提醒她「網路銀行版本更新」，網址點進去後卻是仿真「假網站」，她輸入帳戶密碼後，隔天凌晨發現帳戶便被盜領一空，近40萬存款一夕蒸發，超悽慘。

中國信託表示，日前接獲一位客戶通報收到偽冒簡訊，連結網址並非中國信託網域，客戶輸入資料後無回應，沒有造成損失。銀行公會已發文要求各家銀行公告，提醒客戶注意，內容與通路則由各家自行擬定，中國信託已在網路上提醒客戶「本行不會以簡訊、電子郵件主動請您登錄變更設定」。

金管會表示，已督促各金融機構於網路銀行、行動銀行及其他具匯款(轉帳)功能的APP辦理匯款(轉帳)時，於同一頁面增設警示標語，持續督導金融機構落實臨櫃關懷提問，以提醒民眾於匯出款項前，多一分留意，民眾如有防制詐騙相關疑義，也可向內政部警政署「165反詐騙專線」洽詢。

詐騙集團 中國信託

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