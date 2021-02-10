馬斯克炒熱比特幣 謝金河：新投資浪潮快速顛覆傳統思維

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

財信傳媒董事長謝金河今(10)日以「比特幣的瘋狂進撃」為題在臉書發文表示，特斯拉執行長馬斯克拿出Tesla帳上現金15億美元買進比特幣，吸引投資人瘋狂追逐跟進，在炒熱比特幣之後，再將指揮棒朝向柴犬幣，推升Dogecoin收盤上漲，謝金河強調，「新世代新投資浪潮，正快速顛覆傳統投資思維」。

謝金河最新臉書貼文指出，台股封關，全球金融市場則是跟著Tesla的Elon Musk展開比特幣的瘋狂追擊，推升比特幣衝到47,513.57美元，市值達8,523億美元。

謝金河說，除了Musk拿出Tesla帳上現金15億美元買進比特幣之外；著名的對沖基金Fortress Investment前首席執行官Michael Novogratz預測，今年底前，比特幣將上看10萬美元，他認為Tesla、比特幣、柴犬幣、太陽能股票，及ESG相關投資標的，是千禧世代及Z世代年輕人正在購買的未來。

謝金河表示，Michael Novogratz認為Elon Musk是新世代的投資天才；當全球央行都在大印鈔票下，比特幣是數位黃金，更能超越央行監控，將來很多對沖基金、企業加碼，將造成比特幣狂飆。

謝金河認為，名人加持，更有推波助瀾的效果；除了Musk，包括最近爆紅的女股神ARK的Cathie Wood、投資界名人Paul TodorJones都大力豉吹。

謝金河強調，Musk除炒熱比特幣，指揮棒也朝向柴犬幣，Dogecoin收盤上漲72%，這個新世代新投資浪潮，正快速顛覆傳統投資思維。

比特幣 謝金河

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